Сверстать сайт в Wordpress + установить cms на хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт18 заявок11709 просмотров

Есть верстка в HTML, необходимо натянуть на вордпресс + установить изначально сам вордпресс на хостинг. Хостинг уже есть (ihc.ru) - домен добавлен, все есть, SSL подключен, нужно только создать БД и добавить вордпресс.

Сайт на вордпресс должен выглядеть максимально таким же как верстка на HTML в том числе и при изменении размера экрана, в том числе и на мобильных. Допускаются минимальные расхождения с версткой html, незаметные для глаза. В общем все обсуждаемо.

Верстку HTML вышлю выбранному исполнителю.

Оплата по факту + хороший отзыв за хорошую работу. Жду ваши заявки, пишите сроки и цены.

HTMLWordPress
5 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Иван
 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
39 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
60 отзывов
5 лет назад
Виктор
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 отзывов
5 лет назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
54 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
5 лет назад
Алексей
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
5 лет назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 отзывов(-2)
5 лет назад
Михаил
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Максим
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
39 отзывов
5 лет назад
Александр
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Максим
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Ярослав
 
51 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
44 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Евгений
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад