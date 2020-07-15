Сверстать сайт в Wordpress + установить cms на хостинг

Есть верстка в HTML, необходимо натянуть на вордпресс + установить изначально сам вордпресс на хостинг. Хостинг уже есть (ihc.ru) - домен добавлен, все есть, SSL подключен, нужно только создать БД и добавить вордпресс.

Сайт на вордпресс должен выглядеть максимально таким же как верстка на HTML в том числе и при изменении размера экрана, в том числе и на мобильных. Допускаются минимальные расхождения с версткой html, незаметные для глаза. В общем все обсуждаемо.

Верстку HTML вышлю выбранному исполнителю.

Оплата по факту + хороший отзыв за хорошую работу. Жду ваши заявки, пишите сроки и цены.