сайт https://prazdnikon.ru WP Elementor ========================================== есть шаблон Интервал http://joxi.ru/8AnnJQOU7eYNeA по умолчанию значение 50 http://joxi.ru/zANonbGC6WQ1Dr нужно сделать 20 === есть шаблон Текст http://joxi.ru/12MoOblC0EpgVr по умолчанию размер текста нужно сделать 18 ...
Сверстать сайт в Wordpress + установить cms на хостинг
Есть верстка в HTML, необходимо натянуть на вордпресс + установить изначально сам вордпресс на хостинг. Хостинг уже есть (ihc.ru) - домен добавлен, все есть, SSL подключен, нужно только создать БД и добавить вордпресс.
Сайт на вордпресс должен выглядеть максимально таким же как верстка на HTML в том числе и при изменении размера экрана, в том числе и на мобильных. Допускаются минимальные расхождения с версткой html, незаметные для глаза. В общем все обсуждаемо.
Верстку HTML вышлю выбранному исполнителю.
Оплата по факту + хороший отзыв за хорошую работу. Жду ваши заявки, пишите сроки и цены.
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