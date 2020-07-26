сайт https://prazdnikon.ru WP Elementor ========================================== есть шаблон Интервал http://joxi.ru/8AnnJQOU7eYNeA по умолчанию значение 50 http://joxi.ru/zANonbGC6WQ1Dr нужно сделать 20 === есть шаблон Текст http://joxi.ru/12MoOblC0EpgVr по умолчанию размер текста нужно сделать 18 ...
Доработать личный кабинет на опенкарте
1) нужно доработать личный кабинет, чтобы заказы могли добавлять филиалы предприятия таким образом, чтобы было понятно какой филиал заказывает и для какого конечного клиента
2) подключить онлайн платежи через бифит.кассу и подключить интернет эквайринг
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