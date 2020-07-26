Доработать личный кабинет на опенкарте

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Закрыт6 заявок655 просмотров

1) нужно доработать личный кабинет, чтобы заказы могли добавлять филиалы предприятия таким образом, чтобы было понятно какой филиал заказывает и для какого конечного клиента

2) подключить онлайн платежи через бифит.кассу и подключить интернет эквайринг

Opencart
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