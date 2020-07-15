Доработать систему оформления заказа в Woocommerce

Требуется сделать страницу оформления заказа в 3 шага.

Документы и данные должны сохраняться в заказе, чтобы их мог посмотреть и скачать модератор. Также заказ должен переходить в статус в обработке, как только приходит. Когда модератор меняет статус заказа на Ожидает оплаты, приходит письмо об изменении статуса с ссылкой на оплату (письма для Woocommerce строятся через плагин WooMail v3.0.2 - значит должен быть шорткод ссылки на оплату заказа). Пользователь переходит по ссылки, через шлюз робокассы оплачивает заказ и возвращается на страницу магазина (обычно находится в плагине робокассы)

Дополнительные детали и макеты дам при выборе исполнителя.