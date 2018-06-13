– PHP, MySQL
– Zend Framework, Doctrine
– HTML, CSS, SASS, LESS, Responsive, Bootstrap
– jQuery, ExtJS (Sencha)
– Smarty, Twig
– osCommerce, VamShop, OpenCart, ocStore, WordPress, NetCat, Shopware, Magento, Craft CMS
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Отличный специалист, быстрое и четкое решение - рекомендую.
$70
10 баллов
5 лет назад
DrupalPrestaShopTildaYii
Работа сделана чётко по ТЗ и в срок. Буду обращаться ещё.
$50
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа, без лишних вопросов и задержек!
$20
10 баллов
7 лет назад
Opencart
все отлично
$25
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Работа была сделана быстро, качественно и недорого,советую всем,можно всегда договориться и обсудить детали проекта !!!
HTML-верстка
нет отзывов
от $5
#4937