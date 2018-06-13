sanek-dev

Александр sanek-dev

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

– PHP, MySQL

– Zend Framework, Doctrine

– HTML, CSS, SASS, LESS, Responsive, Bootstrap

– jQuery, ExtJS (Sencha)

– Smarty, Twig

– osCommerce, VamShop, OpenCart, ocStore, WordPress, NetCat, Shopware, Magento, Craft CMS

Отзывы заказчиков

borisbsd
Борис 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Движек NetCat - вставить 2 баннера
Отличный специалист, быстрое и четкое решение - рекомендую.
5+
Ответный отзыв
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Донастроить тестовую версию сайта и сделать доработку
DrupalPrestaShopTildaYii
Работа сделана чётко по ТЗ и в срок. Буду обращаться ещё.
5+
Ответный отзыв
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Переделать страницу продукта на OsCommerce
Отличная работа, без лишних вопросов и задержек!
5+
Ответный отзыв
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Изменить вид товарной накладной
Opencart
все отлично
5+
Ответный отзыв
MRXIK
26 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Добавить 1 раздел на сайте Wordpress
WordPress
Работа была сделана быстро, качественно и недорого,советую всем,можно всегда договориться и обсудить детали проекта !!!
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