CMS-самописная, добавление блоков "Сертификаты" и "Лицензии"

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок155 просмотров

На сайте optictelecom_kz на странице "о компании" необходимо внести следующие изменения:

1. Изменить внешний вид текста, сделать именно на этой странице подзаголовки по правой стороне;

2. Добавить 2 блока "Лицензии" и "Сертификаты". Сертификаты и Лицензии будут в формате pdf. В административной панели нужно будет сделать два раздела, чтобы сертификаты публиковались в блок "сертификаты", лицензии в блок "лицензии". При публикации будет указываться название сертификата или лицензии, картинка, которая будет отображаться на странице и загружаться pdf файл. При клике на картинку в другом окне должен открываться pdf файл.

Внешне на главной странице сначала будет показываться только по 3 сертификата или лицензии, справа от них кнопки "Все сертификаты" и "Все лицензии". При клике на данные кнопки вниз будут выпадать остальные сертификаты или лицензии. В мобильно версии также должно быть все ровно. Также необходимо поправить на главной странице в мобильной версии один подзаголовок. Jpeg дизайна и скрин ошибки приложен.

8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sanek-dev
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$50
7 дней
Задача выполнена очень быстро и качественно! Не первый раз работаем, рекомендую!
5+

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sanek-dev
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад