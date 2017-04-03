CMS-самописная, добавление блоков "Сертификаты" и "Лицензии"

На сайте optictelecom_kz на странице "о компании" необходимо внести следующие изменения:

1. Изменить внешний вид текста, сделать именно на этой странице подзаголовки по правой стороне;

2. Добавить 2 блока "Лицензии" и "Сертификаты". Сертификаты и Лицензии будут в формате pdf. В административной панели нужно будет сделать два раздела, чтобы сертификаты публиковались в блок "сертификаты", лицензии в блок "лицензии". При публикации будет указываться название сертификата или лицензии, картинка, которая будет отображаться на странице и загружаться pdf файл. При клике на картинку в другом окне должен открываться pdf файл.

Внешне на главной странице сначала будет показываться только по 3 сертификата или лицензии, справа от них кнопки "Все сертификаты" и "Все лицензии". При клике на данные кнопки вниз будут выпадать остальные сертификаты или лицензии. В мобильно версии также должно быть все ровно. Также необходимо поправить на главной странице в мобильной версии один подзаголовок. Jpeg дизайна и скрин ошибки приложен.