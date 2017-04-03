На сайте есть список фирм перевозчиков с адресами и другими данными. Нужно добавить: 1) Посетители сайта заполняют форму из 3 шагов с данными откуда и куда переезжают, что перевозить. 2) При отправке ...
CMS-самописная, добавление блоков "Сертификаты" и "Лицензии"
На сайте optictelecom_kz на странице "о компании" необходимо внести следующие изменения:
1. Изменить внешний вид текста, сделать именно на этой странице подзаголовки по правой стороне;
2. Добавить 2 блока "Лицензии" и "Сертификаты". Сертификаты и Лицензии будут в формате pdf. В административной панели нужно будет сделать два раздела, чтобы сертификаты публиковались в блок "сертификаты", лицензии в блок "лицензии". При публикации будет указываться название сертификата или лицензии, картинка, которая будет отображаться на странице и загружаться pdf файл. При клике на картинку в другом окне должен открываться pdf файл.
Внешне на главной странице сначала будет показываться только по 3 сертификата или лицензии, справа от них кнопки "Все сертификаты" и "Все лицензии". При клике на данные кнопки вниз будут выпадать остальные сертификаты или лицензии. В мобильно версии также должно быть все ровно. Также необходимо поправить на главной странице в мобильной версии один подзаголовок. Jpeg дизайна и скрин ошибки приложен.
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