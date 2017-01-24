Натянуть верстку Landing page на WordPress c корзиной

Сейчас в верстается (html+css) макет лендинга по доставке еды.

Необходимо будет натянуть эту верстку на wordpress

В лендинге имеется каталог(меню) еды и корзина для заказа.

Онлайн оплаты не будет сформированный заказ отправляется на почту администратора.

Не знаю как лучше или легче с использованием WooCommerce или без - на устпотрение исполнителя.

Личного кабинета пользователей не будет.

Почти идентичный пример http://pzz.by/, будет даже немного легче.

Жду ваших предложений по цене и срокам.