Натянуть верстку Landing page на WordPress c корзиной

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Закрыт9 заявок139 просмотров

Сейчас в верстается (html+css) макет лендинга по доставке еды.

Необходимо будет натянуть эту верстку на wordpress

В лендинге имеется каталог(меню) еды и корзина для заказа.

Онлайн оплаты не будет сформированный заказ отправляется на почту администратора.

Не знаю как лучше или легче с использованием WooCommerce или без - на устпотрение исполнителя.

Личного кабинета пользователей не будет.

Почти идентичный пример http://pzz.by/, будет даже немного легче.

Жду ваших предложений по цене и срокам.

CSSHTMLWooCommerceWordPress
8 лет назад
helen-projects
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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