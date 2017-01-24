Довести до ума ОпенКарт 2.1 и настроить шаблон

На старом сайте установлен ОпенКарт 1.5.

На новом сайте установили ocStore 2.1.0.2.1.

И натянули шаблон ShopStore2 http://shop.octemplates.net/templates/shopstore2

Надо настроить этот шаблон и сделать внешний вид таким же, как на оригинале шаблона http://shopstore21.octemplates.net/

Что надо сделать:

1. Настроить все модули, входящие в комплект шаблона. Список модулей здесь http://shop.octemplates.net/templates/shopstore2

2. Настроить верхнее меню сайта.

3. При наведении курсора на фотку выводятся размытые фотки, надо чтобы хорошего качества.

4. Сделать в шапке сайта пункт выбора валют (сейчас он в меню в шапке в пункта "Мои настройки") вместо пункта "Мои настройки".

5. Всплывающее "окно" быстрого просмотра (из каталога товаров) сделать таким

6. Карточку товара сделать такой

7. Перенести все SEO-тексты в категориях и подкатегориях (они выводятся там вверху и внизу, например, тут /mebel-iz-italii/ ). На casalino.ru они выводятся каким-то сторонним модулем.

В новом шаблоне надо соблюсти расположение seo-текстов так же, как на старом сайте. То есть те тексты, что на старом сайте вверху (перед выводом списка товаров) - разместить в новом шаблоне вверху. Те что внизу - те разместить внизу.

8. Сделать микроразметки (Schema.org (хлебные крошки, контакты, товары) и OG)

Вроде есть спец. модуль типа яндекс.микроразметки и яндекс.острова или https://opencartforum.com/files/file/2859-microdatapro-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-json-ldmicrodata/

Проверять тут https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/

9. Код сайта должен быть валидны по W3.

10. Пустых строк в коде сайта не должно быть.

Сейчас пустые строки

11. Нужно заполнить alt у всех картинок на карточках товара по шаблону:

Alt: Фото {h1}

Возможно, с помощью модуля https://www.opencart.com/index.php?route=marketplace/extension&filter_search=alt%20generator

12. Все скрипты и стили (кроме счетчиков) необходимо вынести в отдельные файлы.

Возможно, с помощью модуля https://opencartforum.com/files/file/1337-mcj-автоматическое-объединение-и-сжатие-css-js-smartoptimizer/

13. Битых ссылок не должно быть.

14. Перенести sitemap.xml.

15. Пагинационные страницы делаем ЧПУ (page-2, page-3 и т.д., например /page-2 ). Со старых URL (которые сейчас) ставим 301 редиректы на новые ЧПУ. Страницы page-1 не должно быть, в качестве ее выступает страницы категории. Со страницы page-1 должен стоять 301 редирект на категорию. К заголовкам h1 должно добавляться “- Страница n” (как это добавляется в title и description).

16. Надо перенести все страницы и новости. На casalino.ru все страницы и новости добавлялись через модуль SEO CMS PRO. Для Opencart 2 уже новый модуль SEO CMS TOP2 http://opencartadmin.com/seo-cms-pro-2.html

Надо установить SEO CMS TOP2.

Вот инструкция от разработчика модуля:

Потом как обычно через бекап / восстановление

Таблицы от версии PRO к версии TOP 2 не менялись.

Вот таблицы все которые забекапить и восстановить уже на opencart 2.x

$tables = array (

'blog',

'blog_description',

'blog_to_layout',

'blog_to_store',

'blog_access',

'comment',

'record',

'record_description',

'record_image',

'record_related',

'record_attribute',

'record_tag',

'record_to_blog',

'record_to_download',

'record_to_layout',

'record_to_store',

'record_product_related',

'record_access',

'fields',

'fields_description',

'url_alias_blog',

'rate_review',

'rate_comment',

'review_fields',

'agoo_signer'

);

17. Большинство картинок в карточке товаров на старом сайте при увеличении выводится размером 700x700px. А на новом они выводятся (и сохраняются на комп) размером 500x500px. Надо чтобы картинки в карточке товаров при увеличении были размером 700x700px.

18. Накладывать водяной знак с адресом сайта на все картинки, загружаемые на сайт. Сделать возможность отключить эту функцию. Но по умолчанию чтобы эта галочка была всегда включена для залития всех картинок.

19. Посмотреть что на хостинге занимает 15 гб и оптимизировать место на диске. Если это картинки - массово оптимизировать их вес (наложив копирайт "casalino.ru") и перезалить, если что-то другое и это не нужно для нового сайта - удалить.