Необходимо, чтобы все фото галереи http://viton.com.ua/gallery имели уникальный URL. Т.е. нужно сделать так, чтобы фото, оставаясь в том виде, в котором они есть (карусель), т.е. без переверствывания страницы и без переделки внешнего вида ...
CMS самописная, добавить вывод товаров в каталоге списком
На сайте optictelecom_kz есть каталог товаров, который сейчас выведен в виде плитки. Необходимо добавить две кнопки "Плитка" и "Список". При клике на кнопку "Плитка" товары выводились как сейчас, а при клике на кнопку "Список"чтобы товары выводились списком. Внешний вид будущего списка приложен в прототипе. По прототипу видно, что кроме заголовка и цены при выводе списком, в описание необходимо также вывести производителя и наличие из подробного описания товаров.
Заявки фрилансеров
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