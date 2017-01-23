CMS самописная, добавить вывод товаров в каталоге списком

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На сайте optictelecom_kz есть каталог товаров, который сейчас выведен в виде плитки. Необходимо добавить две кнопки "Плитка" и "Список". При клике на кнопку "Плитка" товары выводились как сейчас, а при клике на кнопку "Список"чтобы товары выводились списком. Внешний вид будущего списка приложен в прототипе. По прототипу видно, что кроме заголовка и цены при выводе списком, в описание необходимо также вывести производителя и наличие из подробного описания товаров.

8 лет назад
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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