Настройка модуля в drupal 7

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Завершен3 заявки158 просмотров

Требуется настроить модуль uc_discounts (накопительные скидки) на ubercart

1. В правило присвоения статуса

admin/config/workflow/rules/reaction/manage/rules_uc_stock_sale_10 добавить

условие (php код) – Сумма в завершенных заказах покупателя >=30 000;

Описание www.drupal.ru/node/82460

1.1 Исправить ошибку модуля uc_discounts

При оформлении заказа модуль правильно считает скидку prntscr.com/dz47uc

При завершении оформления скидка удваивается prntscr.com/dz489i

В предложении пишите цену.

DrupalNode.jsPHP
8 лет назад
sergei_oleinik62
Сергей 
62 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SYuri
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 лет назад
$20
3 дня
Юрий все сделал как требовалось в ТЗ, вовремя без задержек
Все отлично! Спасибо! Рекомендую

Заявки фрилансеров

SYuri
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
8 лет назад