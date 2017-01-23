Исправить ошибки на WP

Ищем программиста на Joomla, который поможет с доработкой сайта. Описание задачи: https://docs.google.com/document/d/188BNLGgBpUADwPdREq48B0VKiqSZSra255wCO-8k-gQ/edit?usp=sharing Главное для нас - придумать, как решить проблемы из пунктов 1 и 2. О нас: ...