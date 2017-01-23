Исправить ошибки на WP

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Закрыт2 заявки138 просмотров

Сайт на wordpress. 

ошибки:

1) 500 ошибка при попытке обновить вордпресс

2) робокасса не работает

3) менее 6 носков можно заказать. раньше было ограничение "от 6"

ошибки появились после обновления вордпресса и отката назад

норм бекапов нет

WordPress
8 лет назад
cleansky89
Турал 
32 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров