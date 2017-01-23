Доработка простого сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки109 просмотров

Ищем программиста на Joomla, который поможет с доработкой сайта.

Описание задачи: https://docs.google.com/document/d/188BNLGgBpUADwPdREq48B0VKiqSZSra255wCO-8k-gQ/edit?usp=sharing

Главное для нас - придумать, как решить проблемы из пунктов 1 и 2. 

О нас:

- Даём подробное и внятное ТЗ/бриф

- Не пишем вам по ночам и каждые пять минут, но всегда на связи в рабочее время; 

- Вовремя платим. 

От вас ждем приблизительные: 

- сроки; 

- стоимость.

Пожалуйста, поставьте смайлик в начале вашего отклика, чтобы мы понимали, что вы прочитали описание проекта.

Joomla
8 лет назад
mdone
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров