Доработка простого сайта на Joomla

Ищем программиста на Joomla, который поможет с доработкой сайта.

Описание задачи: https://docs.google.com/document/d/188BNLGgBpUADwPdREq48B0VKiqSZSra255wCO-8k-gQ/edit?usp=sharing

Главное для нас - придумать, как решить проблемы из пунктов 1 и 2.

О нас:

- Даём подробное и внятное ТЗ/бриф

- Не пишем вам по ночам и каждые пять минут, но всегда на связи в рабочее время;

- Вовремя платим.

От вас ждем приблизительные:

- сроки;

- стоимость.

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