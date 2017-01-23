Требуется: Секцию ПРОДАЖА ЛИФТОВ И ЭСКАЛАТОРОВ(с названиями лифтов) поместить под меню и сделать чтобы иконки нажимались и выскакивала форма заявки. Далее под этой секцией поместить "Наши услуги" и обе услуги поменять местами ...
Доработка простого сайта на Joomla
Ищем программиста на Joomla, который поможет с доработкой сайта.
Описание задачи: https://docs.google.com/document/d/188BNLGgBpUADwPdREq48B0VKiqSZSra255wCO-8k-gQ/edit?usp=sharing
Главное для нас - придумать, как решить проблемы из пунктов 1 и 2.
О нас:
- Даём подробное и внятное ТЗ/бриф
- Не пишем вам по ночам и каждые пять минут, но всегда на связи в рабочее время;
- Вовремя платим.
От вас ждем приблизительные:
- сроки;
- стоимость.
Пожалуйста, поставьте смайлик в начале вашего отклика, чтобы мы понимали, что вы прочитали описание проекта.
Заявки фрилансеров
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