Задача: сделать два анимированных баннера 600*90 Тематика: грузоперевозки, услуга мониторинга и контроля транспорта. Баннеры будем размещать на портале ati.su/ Требования к баннеру: Размер 600*90, до 65 KB Дополнительно картинка-заглушка в ...
- Баннеры18 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача: сделать адаптивный дизайн сайта по продаже оригинальных открыток. Стилистика - ретро, настроение - ностальгия по СССР. Структура сайта: - Одна продающая страница (лендинг).. - Страницы этапов покупки: выбор ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задача: оформление группы во Вконтакте и Facebook: - обложки - аватары - шаблоны постов Техническое задание по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1qTynByOkim8EnKD0tB6kJNt2BMltGlvs7swdQ9PcI4M/edit?usp=sharing От вас жду: - стоимость и сроки ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача: доработать верстку m-done.ru/project/imaths/ 1) После отправки клиентом заявки должна отображаться гифка загрузки + на кнопку "Отправить" нельзя повторно нажать. Это нужно потому, что заявки уходят в файл на сервере и в Гугл.Таблицу, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ищем толкового программиста на проект. Какая задача стоит Нам нужно перенести сайт с Joomla на OpenCart. Не интернет-магазин, но по логике близко к нему. Строительные товары, много позиций. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищем программиста на Joomla, который поможет с доработкой сайта. Описание задачи: https://docs.google.com/document/d/188BNLGgBpUADwPdREq48B0VKiqSZSra255wCO-8k-gQ/edit?usp=sharing Главное для нас - придумать, как решить проблемы из пунктов 1 и 2. О нас: ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищем веб-дизайнера на длительный проект ( 26 декабря'16 - 28 февраля'17). Задача - сделать адаптивный дизайн сайта для образовательного детского центра. Кто мы такие и почему с нами хорошо ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
Настроить работу скрипта, который передает заявки с сайта в csv-файл и GoogleТаблицу. Какие данные должны передаваться: время, имя и номер телефона (из заполненных полей формы), UTM-метками, ID формы и идентификатор GoogleAnalytics. Сейчас скрипт ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Загрузка идет из рекламных кабинетов соцсетей ВК, Facebook и MyTarget. Данные загружаем в Google Analytics Нужна своя программа, готовые решения типа OWOX не интересуют. Более подробное описание задачи в прикрепленном ТЗ. Рассмотрю ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Загрузка идет из рекламных кабинетов соцсетей ВК, Facebook и MyTarget. Данные загружаем в Google Analytics Каждая соц. сеть загружается в отдельный набор данных. Более подробное описание задачи в прикрепленном ТЗ. Рассмотрю предложения ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо настроить импорт расходов из рекламных кабинетов соцсетей ВК, Facebook и MyTarget в Google Analytics. Подробное ТЗ прикреплено. От вас жду: - стоимость данной работы; - сроки выполнения работы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Задачи: 1) Переделать структуру каталога товаров на сайте. 2) Автоматизировать выгрузку цен. Сайт компании, которая продает в розницу строительные материалы. Сайт сделан на Joomla, версия 3. Карточки товаров сделаны на ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача – сверстать адаптивный трехстраничный лендинг (две формы захвата, независимые блоки). Требования: - Кроссбраузерность и адаптивность верстки - Привязка к сетке Bootstrap - Навыки работы с изображениями (форматы PNG/JPG/SVG, ...HTML-верстка30 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача: - Настроить экспорт данных о визите пользователя на лендинг в csv-файл. - Настроить отправку данных на электронную почту. Подробно о задачах: 1. Csv-файл должен содержать следующие переменные для каждой заявки/целевого ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $150
Требуется программист с опытом работы на Joomla 3, который готов в ближайшую неделю (или чуть меньше) плотно заняться проектом и быть на связи каждый день. Задачи: - оперативная доработка уже созданного ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требования: - навыки работы с изображениями (форматы PNG/JPG/SVG, спрайты) - работа в html-framework (Bootstrap и пр.) - навыки кроссбраузерной и адаптивной вёрстки Проект: Верстка одностраничного лендинга (три формы захвата, независимые ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $120
Задача – сделать адаптивный дизайн лендинга, тематика – видеонаблюдение, кондиционеры, дверная автоматика. Трехстраничный лендинг с двумя формами захвата (заказать звонок, оставить заявку). Требования: - дизайн должен соответствовать тематике - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Одностраничный лендинг на 6 экранов с двумя формами захвата (заказать звонок, оставить заявку). Прототип лендинга, сделанный в Axure, прилагается. В прототипе есть структура лендинга, все необходимые тексты. Часть изображений прилагается,часть нужно будет подобрать ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно настроить отправку заявок для сайта http://elinadesign.ru/karapuz/?# Заказ звонка Заявка от пользователя Заказ набора многоразовых подгузников (одного из трехвариантов наборов) E-mail для приема заявок: [email protected] Заявки передаются с ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется программист с опытом работы на Joomla 3. Задачи: - оперативная доработка уже созданного сайта на Joomla 3 по перечню правок - дальнейшее ведение и поддержка сайта ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад