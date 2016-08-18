mdone

Дмитрий mdone

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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$10
выплачено фрилансерам
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  • Сделать 2 рекламных анимированных gif-баннера

    Задача: сделать два анимированных баннера 600*90  Тематика: грузоперевозки, услуга мониторинга и контроля транспорта. Баннеры будем размещать на портале ati.su/  Требования к баннеру:  Размер 600*90, до 65 KB  Дополнительно картинка-заглушка в ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Веб-дизайн для сайта подарков

    Задача: сделать адаптивный дизайн сайта по продаже оригинальных открыток. Стилистика - ретро, настроение - ностальгия по СССР. Структура сайта: - Одна продающая страница (лендинг).. - Страницы этапов покупки: выбор ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сообщества в соцсетях (ВК+Fb)

    Задача: оформление группы во Вконтакте и Facebook:  - обложки  - аватары  - шаблоны постов  Техническое задание по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1qTynByOkim8EnKD0tB6kJNt2BMltGlvs7swdQ9PcI4M/edit?usp=sharing﻿ От вас жду:  - стоимость и сроки  ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Мелкие доработки на лендинге (гифка загрузки и адаптивность)

    Задача: доработать верстку m-done.ru/project/imaths/  1) После отправки клиентом заявки должна отображаться гифка загрузки + на кнопку "Отправить" нельзя повторно нажать. Это нужно потому, что заявки уходят в файл на сервере и в Гугл.Таблицу, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка простого сайта на Joomla

    Ищем программиста на Joomla, который поможет с доработкой сайта. Описание задачи: https://docs.google.com/document/d/188BNLGgBpUADwPdREq48B0VKiqSZSra255wCO-8k-gQ/edit?usp=sharing Главное для нас - придумать, как решить проблемы из пунктов 1 и 2.  О нас: ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта

    Ищем веб-дизайнера на длительный проект ( 26 декабря'16 - 28 февраля'17). Задача - сделать адаптивный дизайн сайта для образовательного детского центра. Кто мы такие и почему с нами хорошо ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настроить работу скрипта

    $8

    Настроить работу скрипта, который передает заявки с сайта в csv-файл и GoogleТаблицу. Какие данные должны передаваться: время, имя и номер телефона (из заполненных полей формы), UTM-метками, ID формы и идентификатор GoogleAnalytics.  Сейчас скрипт ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Импорт расходов из соц. сетей в Google Analytics

    Загрузка идет из рекламных кабинетов соцсетей ВК, Facebook и MyTarget. Данные загружаем в Google Analytics  Нужна своя программа, готовые решения типа OWOX не интересуют. Более подробное описание задачи в прикрепленном ТЗ.  Рассмотрю ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Соц. сети: импорт расходов из рекламных кабинетов

    Загрузка идет из рекламных кабинетов соцсетей ВК, Facebook и MyTarget. Данные загружаем в Google Analytics  Каждая соц. сеть загружается в отдельный набор данных.  Более подробное описание задачи в прикрепленном ТЗ.  Рассмотрю предложения ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Импорт расходов в Google Analytics

    Необходимо настроить импорт расходов из рекламных кабинетов соцсетей ВК, Facebook и MyTarget в Google Analytics.  Подробное ТЗ прикреплено.  От вас жду:  - стоимость данной работы;  - сроки выполнения работы.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переделать сайт строительной тематики

    Задачи:  1) Переделать структуру каталога товаров на сайте.  2) Автоматизировать выгрузку цен.  Сайт компании, которая продает в розницу строительные материалы. Сайт сделан на Joomla, версия 3. Карточки товаров сделаны на ...

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинга

    Задача – сверстать адаптивный трехстраничный лендинг (две формы захвата, независимые блоки).  Требования:  - Кроссбраузерность и адаптивность верстки  - Привязка к сетке Bootstrap  - Навыки работы с изображениями (форматы PNG/JPG/SVG, ...

    Bootstrap
    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание скрипта обработчика заявок с лендинга

    Задача: - Настроить экспорт данных о визите пользователя на лендинг в csv-файл. - Настроить отправку данных на электронную почту. Подробно о задачах: 1. Csv-файл должен содержать следующие переменные для каждой заявки/целевого ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla

    $150

    Требуется программист с опытом работы на Joomla 3, который готов в ближайшую неделю (или чуть меньше) плотно заняться проектом и быть на связи каждый день. Задачи:  - оперативная доработка уже созданного ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищет html/css верстальщика (landing page)

    Требования: - навыки работы с изображениями (форматы PNG/JPG/SVG, спрайты) - работа в html-framework (Bootstrap и пр.) - навыки кроссбраузерной и адаптивной вёрстки Проект: Верстка одностраничного лендинга (три формы захвата, независимые ...

    BootstrapCSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн веб-страницы (лендинг)

    $120

    Задача – сделать адаптивный дизайн лендинга, тематика – видеонаблюдение, кондиционеры, дверная автоматика.  Трехстраничный лендинг с двумя формами захвата (заказать звонок, оставить заявку).  Требования:  - дизайн должен соответствовать тематике  - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужен дизайн лендинга для компании-продавца промышленной химии

    Одностраничный лендинг на 6 экранов с двумя формами захвата (заказать звонок, оставить заявку). Прототип лендинга, сделанный в Axure, прилагается. В прототипе есть структура лендинга, все необходимые тексты. Часть изображений прилагается,часть нужно будет подобрать ...

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программист для настройки формы отправки заявки

    Нужно настроить отправку заявок для сайта http://elinadesign.ru/karapuz/?# Заказ звонка Заявка от пользователя Заказ набора многоразовых подгузников (одного из трехвариантов наборов)   E-mail для приема заявок: [email protected] Заявки передаются с ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla

    Требуется программист с опытом работы на Joomla 3.  Задачи:  - оперативная доработка уже созданного сайта на Joomla 3 по перечню правок  - дальнейшее ведение и поддержка сайта  ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Maxseem84
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Мелкие доработки на лендинге (гифка загрузки и адаптивность)
Коммуникация - что надо, без придирок по работе, оплата сразу после тестирования! Всем советую!
Помог решить проблему с версткой, даже быстрее, чем обсуждали изначально. Всегда был на связи. Спасибо!
Ответный отзыв
mir19on
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$120
8 баллов
9 лет назад
Дизайн веб-страницы (лендинг)
Хороший заказчик
Хороший дизайнер.
Ответный отзыв
iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Ищет html/css верстальщика (landing page)
BootstrapCSSHTML
Отличный заказчик, рекомендую к работе, всегда на связи и интересная работа в команде, рад сотрудничеству!
Отличный специалист, ответственный, все в срок, очень довольны.
Ответный отзыв