Требуется: Секцию ПРОДАЖА ЛИФТОВ И ЭСКАЛАТОРОВ(с названиями лифтов) поместить под меню и сделать чтобы иконки нажимались и выскакивала форма заявки. Далее под этой секцией поместить "Наши услуги" и обе услуги поменять местами ...
Правки URL на самописе
Необходимо, чтобы все фото галереи http://viton.com.ua/gallery имели уникальный URL.
Т.е. нужно сделать так, чтобы фото, оставаясь в том виде, в котором они есть (карусель), т.е. без переверствывания страницы и без переделки внешнего вида сайта (я имею в виду создание отдельной страницы для каждого фото) имели уникальный урл.
Там уже есть уникальные урлы для каждой фотографии, но они обрезаются и не выводятся.
Заявки фрилансеров
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