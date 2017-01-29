Доработка сайта на 1С-Битрикс - медленная загрузка страниц

Проблема заключается в следующем:

На сайте http://luch-ceramica.ru/ присутствует каталог товаров - http://luch-ceramica.ru/katalog/ . При переходе по ссылкам в левом сайдбаре ( напр. http://luch-ceramica.ru/katalog/Amadis-Fine-Tiles/ ) страницы очень долго загружаются.

Есть мнение, что такие лаги на сайте происходят из-за большого количества запросов к БД, так как товаров огромное количество (26 тыс.). Однако, эта проблема довольна известна на битриксе и долгая загрузка страницы может происходить из за функционала "умного фильтра" на bitrix http://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/user/25773/blog/8431/ , компонент слишком долго думает и перебирает для всех возможных вариантов значений свойства, все возможные варианты значений для других свойств, чтобы их подсветить.

Задачи