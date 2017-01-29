Доработка сайта на 1С-Битрикс - медленная загрузка страниц

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок313 просмотров

Проблема заключается в следующем:

 

На сайте http://luch-ceramica.ru/ присутствует каталог товаров - http://luch-ceramica.ru/katalog/ . При переходе по ссылкам в левом сайдбаре ( напр. http://luch-ceramica.ru/katalog/Amadis-Fine-Tiles/ ) страницы очень долго загружаются.

 

Есть мнение, что такие лаги на сайте происходят из-за большого количества запросов к БД, так как товаров огромное количество (26 тыс.). Однако, эта проблема довольна известна на битриксе и долгая загрузка страницы может происходить из за функционала "умного фильтра" на bitrix http://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/user/25773/blog/8431/ , компонент слишком долго думает и перебирает для всех возможных вариантов значений свойства, все возможные варианты значений для других свойств, чтобы их подсветить.

 

Задачи

  • Нужно ускорить загрузку страниц в каталоге. Если это http://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/user/25773/blog/8431/ не помогает, следует определить источник проблемы долгой загрузки и устранить источник проблемы.
  • Если проблема сложная, то следует удалить функции, которые "тормозят" каталог и вывести обычные категории с циклом товаров.
8 лет назад
studia55x5
Игорь 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранные исполнители

neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
20 дней назад
8 лет назад
$85
3 дня
Работа выполнена. Все ок.
Рекомендую к сотрудничеству!
nail_ismayilov
Наиль 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$40
1 день
Взял задачу и исчез. В скайпе и на веблансере офлайн.

Заявки фрилансеров

neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
20 дней назад
8 лет назад
nail_ismayilov
Наиль 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад