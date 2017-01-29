Нужен веб программист с опытом и знанием основных движков сайтов: wordpress, dle, modx, ucoz По сути это как подработка будет. Будут регулярные, небольшие , но важные и хорошо оплачиваемые задания пример ...
Доработка сайта на 1С-Битрикс - медленная загрузка страниц
Проблема заключается в следующем:
На сайте http://luch-ceramica.ru/ присутствует каталог товаров - http://luch-ceramica.ru/katalog/ . При переходе по ссылкам в левом сайдбаре ( напр. http://luch-ceramica.ru/katalog/Amadis-Fine-Tiles/ ) страницы очень долго загружаются.
Есть мнение, что такие лаги на сайте происходят из-за большого количества запросов к БД, так как товаров огромное количество (26 тыс.). Однако, эта проблема довольна известна на битриксе и долгая загрузка страницы может происходить из за функционала "умного фильтра" на bitrix http://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/user/25773/blog/8431/ , компонент слишком долго думает и перебирает для всех возможных вариантов значений свойства, все возможные варианты значений для других свойств, чтобы их подсветить.
Задачи
- Нужно ускорить загрузку страниц в каталоге. Если это http://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/user/25773/blog/8431/ не помогает, следует определить источник проблемы долгой загрузки и устранить источник проблемы.
- Если проблема сложная, то следует удалить функции, которые "тормозят" каталог и вывести обычные категории с циклом товаров.
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