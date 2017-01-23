https://vk.com/doc4517589_440724021?hash=070675846bb072caf1&dl=03aa231e44c370221a Вот для этого дизайна нужно сделать адаптивную верстку динамичную. с полной интеграцией в ЦМС cs cart. Это не лендинг а одна из страниц сайта. Таких будет много. Нужен ...
Доработки по проекту, сайта на 1сБитрикс
Здравствуйте, коллеги! Есть ряд небольших задач по доработке сайта, на 1-2 часа.
Задачи описаны в файле.
Заявки фрилансеров
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