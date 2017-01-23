Доработки по проекту, сайта на 1сБитрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок144 просмотра

Здравствуйте, коллеги!  Есть ряд небольших задач по доработке сайта, на 1-2 часа. 

Задачи описаны в файле. 

8 лет назад
ALTOIR
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров