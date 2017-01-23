Адаптивная Динамичная Верстка Сайта на cs cart

Труды данного "мастера" можно оценить как мучение заказчика да и только. Возможно если вы мега опытная студия дизайна с четко формированным ТЗ и дюжим опвтом за плечами. то все будет иначе. Но как человек имеющий деньги и желающий получить в условленные сроки нужный результат крайне разочарован и никому не советую данного исполнителя. А теперь без воды по этапам работы: Оплата - цену исполнитель обозначил изначально вполне адекватную работе. Но с упором на большой проект и перспективу долгосрочного сотрудничества согласился несколько снизить. Работал исправно первую неделю пока не попросил для мативации внести полную предоплату. на том и сдулся. Посему после оценки вами работы и полного ее приема оплачивать даже предоплату данному исполнителю НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Сразу перестает работать. Сроки - Заказ обещал выполнить за 4 дня. Верстка 2-х страниц. В итоге прошел месяц и в итоге поняв что от него ничего не добьюсь и в пустую трачу время просто забил и нашел нового исполнителя. Работу Алмаз так и не доделал ссылаясь на большой объем (якобы) правок по дизайну и постоянно возникающие у него проблемы и дела. Причем до оплаты все было ок. После оплаты просто мог неделю игнорировать и не отвечать на вопросы и ничего не делать. хотя был в онлайне. Качество работы - делает небрежно. Видно что навыки есть и неплохие но человеку откровенно наплевать как это будет выглядеть. Первую неделю вся работа свелась к тому что высылал скриншоты дизайна где то одна картинка на 2 пикселя где-то смещена то другая. То еще ему что-то не нравится. И это как раз было главным оправданием того что он ничего не делает. Вообщем макет должен быть идеально безупречным причем как веб версии так и адаптива. т.к. переделывать что-то и сделать все как надо Алмаз так и не соизволил, даже когда я пообещал что оплачу эту работу. Не отрицаю что дизайн в чем-то мог быть не безупречный. но на вопрос что надо сделать чтобы верстка продолжилась, получил ответ - сменить дизайнера. И дальше игнор. Если у Вас будут опечатки и кривизна в контенте, то не надейтесь что что-то будет исправлено. Будет фигачить как есть причем без малейшего чувства вкуса и стиля. Ответ один- Все вопросы к дизайнеру, все по дизайну. Коммуникация - все общение сводилось или к наезду на дизайнера. или на поучение как и с кем я должен строить работу и как принимать дизайн, что мне не стоит ему писать и дергать если проходит несколько дней и нет никаких изменений это значит или он занят или болеет или у него есть более важные дела. Самое главное не рассчитывайте, что он позже вам или вашему сисадмину обьяснит куда и что он засунул. Эти вопросы не входят в стоимость его услуг. Итог. за месяц и неделю без подключения функций сверстан веб макет 2-х страниц и криво косо поставлен адаптив функционал вообще не работает текст на текст находит. Вот такая работа за 12 000 рублей с изначальным сроком 4 дня.