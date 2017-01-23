Адаптивная Динамичная Верстка Сайта на cs cart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки228 просмотров

https://vk.com/doc4517589_440724021?hash=070675846bb072caf1&dl=03aa231e44c370221a

Вот для этого дизайна нужно сделать адаптивную верстку динамичную. с полной интеграцией в ЦМС cs cart.

Это не лендинг а одна из страниц сайта. Таких будет много. Нужен один или несколько исполнителей на постоянные заказы.

8 лет назад
nordonline
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

aldanays
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$200
4 дня
Труды данного "мастера" можно оценить как мучение заказчика да и только. Возможно если вы мега опытная студия дизайна с четко формированным ТЗ и дюжим опвтом за плечами. то все будет иначе. Но как человек имеющий деньги и желающий получить в условленные сроки нужный результат крайне разочарован и никому не советую данного исполнителя. А теперь без воды по этапам работы: Оплата - цену исполнитель обозначил изначально вполне адекватную работе. Но с упором на большой проект и перспективу долгосрочного сотрудничества согласился несколько снизить. Работал исправно первую неделю пока не попросил для мативации внести полную предоплату. на том и сдулся. Посему после оценки вами работы и полного ее приема оплачивать даже предоплату данному исполнителю НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Сразу перестает работать. Сроки - Заказ обещал выполнить за 4 дня. Верстка 2-х страниц. В итоге прошел месяц и в итоге поняв что от него ничего не добьюсь и в пустую трачу время просто забил и нашел нового исполнителя. Работу Алмаз так и не доделал ссылаясь на большой объем (якобы) правок по дизайну и постоянно возникающие у него проблемы и дела. Причем до оплаты все было ок. После оплаты просто мог неделю игнорировать и не отвечать на вопросы и ничего не делать. хотя был в онлайне. Качество работы - делает небрежно. Видно что навыки есть и неплохие но человеку откровенно наплевать как это будет выглядеть. Первую неделю вся работа свелась к тому что высылал скриншоты дизайна где то одна картинка на 2 пикселя где-то смещена то другая. То еще ему что-то не нравится. И это как раз было главным оправданием того что он ничего не делает. Вообщем макет должен быть идеально безупречным причем как веб версии так и адаптива. т.к. переделывать что-то и сделать все как надо Алмаз так и не соизволил, даже когда я пообещал что оплачу эту работу. Не отрицаю что дизайн в чем-то мог быть не безупречный. но на вопрос что надо сделать чтобы верстка продолжилась, получил ответ - сменить дизайнера. И дальше игнор. Если у Вас будут опечатки и кривизна в контенте, то не надейтесь что что-то будет исправлено. Будет фигачить как есть причем без малейшего чувства вкуса и стиля. Ответ один- Все вопросы к дизайнеру, все по дизайну. Коммуникация - все общение сводилось или к наезду на дизайнера. или на поучение как и с кем я должен строить работу и как принимать дизайн, что мне не стоит ему писать и дергать если проходит несколько дней и нет никаких изменений это значит или он занят или болеет или у него есть более важные дела. Самое главное не рассчитывайте, что он позже вам или вашему сисадмину обьяснит куда и что он засунул. Эти вопросы не входят в стоимость его услуг. Итог. за месяц и неделю без подключения функций сверстан веб макет 2-х страниц и криво косо поставлен адаптив функционал вообще не работает текст на текст находит. Вот такая работа за 12 000 рублей с изначальным сроком 4 дня.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ этого заказчика, поверьте на своем опыте, платит как скупердяй, но требует что бы на него работали днем и ночью, неделями, месяцами и тд... БЕСПЛАТНО. ТАК ЖЕ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ что у этого ЗАКАЗЧИКА нет чувства времени, он может написать и в 2 и в 4 утра и сказать что ему срочно нужно что-то и никаких оплат за срочность и тд НЕТ у него. Обратите внимание на то что в заявке дана страница товара (https://www.weblancer.net/projects/sistemy-upravleniya-cms-34/adaptivnaya-dinamichnaya-verstka-sajta-na-cs-cart-810533/) при этом на мой отклик не предоставил PSD макеты, а попросил принять "Окончательную заявку", считал что он честный заказчик, как он пишет то да я предпочитаю работать с крупными проектами и добивать дело до конца, с этим проектом поймете почему я отказался продолжать работать, но при этом довел дело до конца по договоренности по проекту. Во первых договор был верстка и натяжка на CS-cart 2 страницы, главная и страница товара сроком в 4 дня и ценой в $200, как пишет Александр что он сделал оплату в 12000р, оплата была сделана в 11800р после выполненной верстки и натяжки на CMS, утверждал что он смотрел курс рубля к $ в гугл (https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=usd+to+rub&*) после утверждает что он сделал оплату в 12000р и якобы 1.5% за транзакцию оплачиваю Я, одним словом скупердяй, мелочный человек. Сразу хочу оговорить что на момент сдачи проекта все было сделано точь в точь по 3 дизайну (главная страница и страница товара) со всеми работающими элементами, слайдерами и тд. Так как работа была затруднена тем что при натяжке верстки работал еще один человек который без ведома удалял блоки, изменял текста и стили, что очень мешало работать, при этом заказчик просил даже нарезать картинки и изменять текста неоднократно и при этом считая это как должное (БЕСПЛАТНО). - Для начала обратим внимание на дизайн, который утвердил сам заказчик от дизайнера. Главная: https://dl.dropboxusercontent.com/u/47217273/Dream/сайт%202.jpg Страница товара: https://dl.dropboxusercontent.com/u/47217273/Dream/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%83%20%D1%84%D0%B8%D0%BD.jpg Теперь все по порядку. От заказчика не было ничего даже простого ТЗ. По дизайну, на второй день работы начал высылать заказчику о том что в дизайне очень много косяков начиная с размера шрифтов, отступы, цвета, размеры, картинки, фоны все будто собиралось с кусков не полных картинок. В изначальном дизайне использовалось использовались 9 разных шрифтов (BebasNeueBook, UniSansHeavyCaps, UniSansThinCaps, Myriad Pro, RubikOne, Candara, OpenSans, OpenSans Condensed, Cuprum) для примера просто title страницы с font-size 55.14px, 84.84px и все текста с размером в десятичных пикселях и нечетные значения, при этом все разного размера цвета и с задними фонами. http://joxi.ru/p27EZY1FzvX6r7 - меню сайта картинками, при этом заказчик просил сделать в адаптивной версии текстом, без проблем сделал и все равно не доволен. http://joxi.ru/Y2LDla4C5OPg26 при этом оказалось что это не картинки а видео при клике на которые должно открываться в popup окне, при этом ширина фиксированного дизайна 940px, есть и 960px не понимаю зачем. первая картинка видео с лайнером в 313px, вторая 158px, третья 156px и тд... http://joxi.ru/RmzQBy5UeQPdrO - соц ссылки, не знаю откуда их качали и вставляли разносортные и разного размера с разными отступами ... http://joxi.ru/L21J5BlTMnbeAX - тут вроде фильтр на все картики, оказалось что фильтр при наведении и кнопка и при этом фильтр не на всю картинку а с отступами по краям в 7, в 9, и даже в 12px ... http://joxi.ru/DrlMKWltg5lLmP - вроде слайдер, при этом в PSD все 3 слайда с разными фонами и при этом фон обрезанный, как вы понимаете текст вставляемый в блок ограничен, и как заказчик просил меня менять текста и когда не помещалось просил увеличить фон и как понимаете тянуть картинку в высоту когда нет в дизайне прододения глупо, на то что бы попросить дизайнера дорисовать или дать полный фон он решил что вариант сократить текст звучит лучше. http://joxi.ru/12MxgR4HznDBmJ - фон под текстом "Итория твои путешествий" только для главной и при это по дизайну обрезанный и прикреплен к header, по факту сделал так как в дизайну и просил меня переделать, только как вот и откуда мне дорисовывать обрезки картинок в дизайне не уточнял, хотя просил заказчика неоднократно предоставить фоны полного размера от дизайнера. http://joxi.ru/DrlMKWltg5pjmP - видео история имеет свой фон и он оказывается никак не привязан к footer (Следуйте за нами), так как на страницу товара фона нет с футером. http://joxi.ru/Dr89aY1C8jQGm6 - блок истории и тут же внизу такой же блок зеркальный как казалось, конечно в верстке я ориентировался на первый блок и делал второй копируя первый, но в дизайне все было куда сложнее http://joxi.ru/V2Vv67pHoMga2v, и так же помним да что у нас фиксированный дизайн в 940px, но тут у нас у первого блока 851px по ширине и высота 582px а вот второй блок вы думает тоже 851px? нет он у нас 871px и высотой в 580px, ну как можно ошибится в 20px? при этом заказчик чуть ли не просил perfect pixel от меня.... Картинки думаете разного размера, я тоже так думал что это мелоч, но выяснилось что дизайнер даже блок слева с текстом не смог продублировать и вот с такими косяками как отступ слева только http://joxi.ru/52aeXpytzBL820 справа сверхе снизу такая же беда... http://joxi.ru/5mdn19otzY3LA1 - тут оказывается надо что бы подгружалось при клике, как mansory script (pinterest) как сказал не было ТЗ и явно понятно что тут мансори не пахнет. Страница товара, не категории, так как дизайне категории даже месяц спустя не предоставили. http://joxi.ru/EA4bdY1tEnOxmb - фон склеен с header шрифты текста все отличается от главной http://joxi.ru/DmBRgY4ULvgVmP - центрирование ну вы поняли http://joxi.ru/12MxgR4Hz6gdmJ - очередной блок видео, с разной шириной, верхкормашками и тд. http://joxi.ru/RmzQBy5Ue7VkrO = фон для текста опять так же обрезан, и после текст не влизал и заказчик просил что бы я либо дорисовал что бы разсширялся, понятно что репитеть фон не могу так как он не однотонный, итог размер шрифта менялся для одного слайда где текст был больше чем у остальных http://joxi.ru/8238WY4t0g3RAO - кнопки картинками в дизайне http://joxi.ru/MAjed5JtQw8Y2e - вроде знакомый слайдер с главной но увы это не он http://joxi.ru/gmvV1XOtowQ8ma, тут все иначе, ЗАЧЕМ? http://joxi.ru/5mdn19otzYKoA1 - зачем создавать велосипед? http://joxi.ru/gmvV1XOtowZ8ma - вот футер с главной а вот футер с страницы товара http://joxi.ru/v29yRYDFyXLO2G После заказчик попросил меня составить список всех косяков которые обнаружил в дизайне, не прекращая верстку и по ходу дела и по завершению верстки страницы товара выслал список и после предоставили мне галвную страницы, что уже видно по первой версии и ссылкам выше, отличаются даже header & footer, сверстал обе страницы и приступил к натяжке дизайну и тут 2 дня спустя приходит обновленный дизайн, вернее правки косяков который я указал по первому дизайну, вы думали что что-то изменилось? Дизайн переделывался мной лично 3 раза и оплату по редизайну не было и в одном из бесед заказчик явно дал понять что будто мне что-то не нравится и это БЕСПЛАТНО все, при этом дизайнер заказчика переделывал 3 раза дизайн, вернее 4 раза и приходилось ждать 3-6 дней и перекачивать и вновь пускаться в пляс с переверсткой дизайна размера и тд.... Главная 3 версия: https://dl.dropboxusercontent.com/u/47217273/Dream/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%202%20(redisegn3).jpg Главная 4 версия: https://dl.dropboxusercontent.com/u/47217273/Dream/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%202%20(redisegn4).jpg Страница товара 3 версия: https://dl.dropboxusercontent.com/u/47217273/Dream/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%83%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%20(redisegn3).jpg Страница товара 4 версия: https://dl.dropboxusercontent.com/u/47217273/Dream/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%83%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%20(redisegn4).jpg Даже в 4 дизайне думаете что-то изменилось после долгих писанин заказчику по просьбе исправить косяки и предоставить фоны, на что ответ был один что Заказчик меня свел с дизайнером и я должен все решать с ним, на что его же дизайнер оправдался что он всегда работает и верстальщиками на пару. http://joxi.ru/n2Y0LJBtzwOom6 - вот так меня понял дизайнер с 4 раза что мне нужен фон для текст что бы я мог расширять его при больших объемах текста, вот такой его ответ мне... В общем смотрите судите сами... Заказчик СКУПЕРДЯЙ, с дизайнером как выразился заказчик что МЫ его научим, на что я ему ответил что у меня нет времени учить его, его же работе. пока я ждал 4 редизайна от заказчика сами понимаете время ожидание мне никто не оплачивает, и даже после 3х переделок по договренности 2х страниц который натянуты на CS-cart с функционалом который есть в дизайне я ВЫПОЛНИЛ, но увы я прямо написал ЗАКАЗЧИКУ что БЕСПЛАТНО работать не буду и дальше что бы искал другого исполнителя на след. страницы. До сих пор остается недовольным, а вот чем недоволен конкретно, не знаю, просил прислать СПИСОК тем что нужно поправить или доправить ответа НИКАКОГО не было, были угрозы в мой адресс, оскарбления и тд.... ВИДИМО остался недовольным что за БЕСПЛАТНО отказался работать с ним и учить его дизайнера. На мой вопрос прислать список то что не устраивает, ответ с его стороны: "Александр Мезенев, Позорите своих родителей и предков"

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aldanays
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад