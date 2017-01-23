Адаптивная Динамичная Верстка Сайта на cs cart

НЕ РЕКОМЕНДУЮ этого заказчика, поверьте на своем опыте, платит как скупердяй, но требует что бы на него работали днем и ночью, неделями, месяцами и тд... БЕСПЛАТНО.
ТАК ЖЕ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ что у этого ЗАКАЗЧИКА нет чувства времени, он может написать и в 2 и в 4 утра и сказать что ему срочно нужно что-то и никаких оплат за срочность и тд НЕТ у него.
Обратите внимание на то что в заявке дана страница товара (https://www.weblancer.net/projects/sistemy-upravleniya-cms-34/adaptivnaya-dinamichnaya-verstka-sajta-na-cs-cart-810533/
) при этом на мой отклик не предоставил PSD макеты, а попросил принять "Окончательную заявку", считал что он честный заказчик, как он пишет то да я предпочитаю работать с крупными проектами и добивать дело до конца, с этим проектом поймете почему я отказался продолжать работать, но при этом довел дело до конца по договоренности по проекту.
Во первых договор был верстка и натяжка на CS-cart 2 страницы, главная и страница товара сроком в 4 дня и ценой в $200, как пишет Александр что он сделал оплату в 12000р, оплата была сделана в 11800р после выполненной верстки и натяжки на CMS, утверждал что он смотрел курс рубля к $ в гугл (https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=usd+to+rub&*
) после утверждает что он сделал оплату в 12000р и якобы 1.5% за транзакцию оплачиваю Я, одним словом скупердяй, мелочный человек.
Сразу хочу оговорить что на момент сдачи проекта все было сделано точь в точь по 3 дизайну (главная страница и страница товара) со всеми работающими элементами, слайдерами и тд. Так как работа была затруднена тем что при натяжке верстки работал еще один человек который без ведома удалял блоки, изменял текста и стили, что очень мешало работать, при этом заказчик просил даже нарезать картинки и изменять текста неоднократно и при этом считая это как должное (БЕСПЛАТНО).
- Для начала обратим внимание на дизайн, который утвердил сам заказчик от дизайнера.
Главная: https://dl.dropboxusercontent.com/u/47217273/Dream/сайт%202.jpg
Страница товара: https://dl.dropboxusercontent.com/u/47217273/Dream/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%83%20%D1%84%D0%B8%D0%BD.jpg
Теперь все по порядку.
От заказчика не было ничего даже простого ТЗ.
По дизайну, на второй день работы начал высылать заказчику о том что в дизайне очень много косяков начиная с размера шрифтов, отступы, цвета, размеры, картинки, фоны все будто собиралось с кусков не полных картинок. В изначальном дизайне использовалось использовались 9 разных шрифтов (BebasNeueBook, UniSansHeavyCaps, UniSansThinCaps, Myriad Pro, RubikOne, Candara, OpenSans, OpenSans Condensed, Cuprum) для примера просто title страницы с font-size 55.14px, 84.84px и все текста с размером в десятичных пикселях и нечетные значения, при этом все разного размера цвета и с задними фонами.
http://joxi.ru/p27EZY1FzvX6r7
- меню сайта картинками, при этом заказчик просил сделать в адаптивной версии текстом, без проблем сделал и все равно не доволен.
http://joxi.ru/Y2LDla4C5OPg26
при этом оказалось что это не картинки а видео при клике на которые должно открываться в popup окне, при этом ширина фиксированного дизайна 940px, есть и 960px не понимаю зачем. первая картинка видео с лайнером в 313px, вторая 158px, третья 156px и тд...
http://joxi.ru/RmzQBy5UeQPdrO
- соц ссылки, не знаю откуда их качали и вставляли разносортные и разного размера с разными отступами ...
http://joxi.ru/L21J5BlTMnbeAX
- тут вроде фильтр на все картики, оказалось что фильтр при наведении и кнопка и при этом фильтр не на всю картинку а с отступами по краям в 7, в 9, и даже в 12px ...
http://joxi.ru/DrlMKWltg5lLmP
- вроде слайдер, при этом в PSD все 3 слайда с разными фонами и при этом фон обрезанный, как вы понимаете текст вставляемый в блок ограничен, и как заказчик просил меня менять текста и когда не помещалось просил увеличить фон и как понимаете тянуть картинку в высоту когда нет в дизайне прододения глупо, на то что бы попросить дизайнера дорисовать или дать полный фон он решил что вариант сократить текст звучит лучше.
http://joxi.ru/12MxgR4HznDBmJ
- фон под текстом "Итория твои путешествий" только для главной и при это по дизайну обрезанный и прикреплен к header, по факту сделал так как в дизайну и просил меня переделать, только как вот и откуда мне дорисовывать обрезки картинок в дизайне не уточнял, хотя просил заказчика неоднократно предоставить фоны полного размера от дизайнера.
http://joxi.ru/DrlMKWltg5pjmP
- видео история имеет свой фон и он оказывается никак не привязан к footer (Следуйте за нами), так как на страницу товара фона нет с футером.
http://joxi.ru/Dr89aY1C8jQGm6
- блок истории и тут же внизу такой же блок зеркальный как казалось, конечно в верстке я ориентировался на первый блок и делал второй копируя первый, но в дизайне все было куда сложнее http://joxi.ru/V2Vv67pHoMga2v
, и так же помним да что у нас фиксированный дизайн в 940px, но тут у нас у первого блока 851px по ширине и высота 582px а вот второй блок вы думает тоже 851px? нет он у нас 871px и высотой в 580px, ну как можно ошибится в 20px? при этом заказчик чуть ли не просил perfect pixel от меня.... Картинки думаете разного размера, я тоже так думал что это мелоч, но выяснилось что дизайнер даже блок слева с текстом не смог продублировать и вот с такими косяками как отступ слева только http://joxi.ru/52aeXpytzBL820
справа сверхе снизу такая же беда...
http://joxi.ru/5mdn19otzY3LA1
- тут оказывается надо что бы подгружалось при клике, как mansory script (pinterest) как сказал не было ТЗ и явно понятно что тут мансори не пахнет.
Страница товара, не категории, так как дизайне категории даже месяц спустя не предоставили.
http://joxi.ru/EA4bdY1tEnOxmb
- фон склеен с header шрифты текста все отличается от главной
http://joxi.ru/DmBRgY4ULvgVmP
- центрирование ну вы поняли
http://joxi.ru/12MxgR4Hz6gdmJ
- очередной блок видео, с разной шириной, верхкормашками и тд.
http://joxi.ru/RmzQBy5Ue7VkrO
= фон для текста опять так же обрезан, и после текст не влизал и заказчик просил что бы я либо дорисовал что бы разсширялся, понятно что репитеть фон не могу так как он не однотонный, итог размер шрифта менялся для одного слайда где текст был больше чем у остальных
http://joxi.ru/8238WY4t0g3RAO
- кнопки картинками в дизайне
http://joxi.ru/MAjed5JtQw8Y2e
- вроде знакомый слайдер с главной но увы это не он http://joxi.ru/gmvV1XOtowQ8ma
, тут все иначе, ЗАЧЕМ?
http://joxi.ru/5mdn19otzYKoA1
- зачем создавать велосипед?
http://joxi.ru/gmvV1XOtowZ8ma
- вот футер с главной а вот футер с страницы товара http://joxi.ru/v29yRYDFyXLO2G
После заказчик попросил меня составить список всех косяков которые обнаружил в дизайне, не прекращая верстку и по ходу дела и по завершению верстки страницы товара выслал список и после предоставили мне галвную страницы, что уже видно по первой версии и ссылкам выше, отличаются даже header & footer, сверстал обе страницы и приступил к натяжке дизайну и тут 2 дня спустя приходит обновленный дизайн, вернее правки косяков который я указал по первому дизайну, вы думали что что-то изменилось?
Дизайн переделывался мной лично 3 раза и оплату по редизайну не было и в одном из бесед заказчик явно дал понять что будто мне что-то не нравится и это БЕСПЛАТНО все, при этом дизайнер заказчика переделывал 3 раза дизайн, вернее 4 раза и приходилось ждать 3-6 дней и перекачивать и вновь пускаться в пляс с переверсткой дизайна размера и тд....
Главная 3 версия: https://dl.dropboxusercontent.com/u/47217273/Dream/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%202%20(redisegn3).jpg
Главная 4 версия: https://dl.dropboxusercontent.com/u/47217273/Dream/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%202%20(redisegn4).jpg
Страница товара 3 версия: https://dl.dropboxusercontent.com/u/47217273/Dream/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%83%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%20(redisegn3).jpg
Страница товара 4 версия: https://dl.dropboxusercontent.com/u/47217273/Dream/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%83%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%20(redisegn4).jpg
Даже в 4 дизайне думаете что-то изменилось после долгих писанин заказчику по просьбе исправить косяки и предоставить фоны, на что ответ был один что Заказчик меня свел с дизайнером и я должен все решать с ним, на что его же дизайнер оправдался что он всегда работает и верстальщиками на пару.
http://joxi.ru/n2Y0LJBtzwOom6
- вот так меня понял дизайнер с 4 раза что мне нужен фон для текст что бы я мог расширять его при больших объемах текста, вот такой его ответ мне...
В общем смотрите судите сами...
Заказчик СКУПЕРДЯЙ, с дизайнером как выразился заказчик что МЫ его научим, на что я ему ответил что у меня нет времени учить его, его же работе. пока я ждал 4 редизайна от заказчика сами понимаете время ожидание мне никто не оплачивает, и даже после 3х переделок по договренности 2х страниц который натянуты на CS-cart с функционалом который есть в дизайне я ВЫПОЛНИЛ, но увы я прямо написал ЗАКАЗЧИКУ что БЕСПЛАТНО работать не буду и дальше что бы искал другого исполнителя на след. страницы.
До сих пор остается недовольным, а вот чем недоволен конкретно, не знаю, просил прислать СПИСОК тем что нужно поправить или доправить ответа НИКАКОГО не было, были угрозы в мой адресс, оскарбления и тд.... ВИДИМО остался недовольным что за БЕСПЛАТНО отказался работать с ним и учить его дизайнера.
На мой вопрос прислать список то что не устраивает, ответ с его стороны:
"Александр Мезенев,
Позорите своих родителей и предков"