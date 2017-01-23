Нужен веб программист

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок227 просмотров

Нужен веб программист с опытом и знанием основных движков сайтов:  wordpress, dle, modx, ucoz

По сути это как подработка будет.

Будут регулярные, небольшие , но важные и хорошо оплачиваемые задания

пример заданий

1) перенести полностью сайт с движка dle на движок wordpress

2) перенести сайт с одного домена на другой заменив все ссылки

3) перевести сайт на https изменив внутри все ссылки

4) установить блоки рекламы

5) написать wp plugin для замены текста в постах

DLEMODXWordPress
8 лет назад
Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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