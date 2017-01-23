Установить и настроить шаблон на joomla 3

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок216 просмотров

сам шаблон : http://template-joomla.ru/shablony-yootheme/item/645-yt-organic

цена и сроки?

Joomla
8 лет назад
mosolygina
Людмила 
41 год
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров