Циклические ссылки в DLE 11.0

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Завершен3 заявки177 просмотров

Сайт на DLE 11.0. Нужно закрыть циклические ссылки в меню сайта, т.е. сделать так, чтобы когда находишься в этой категории она в меню не выводилась.  Закрытие тегом [not-category="x"]...[/not-category] неподходит, т.к. тогда категорию не видно и в новостях.

Тег [not-catlist="1,2...."] текст [/not-catlist] то же  не работает в main.tpl.

Нужно написать тег (отредактировать существующий) который бы позволил закрыть в main.tpl кусок html, если находишься в категории, но при этом если заходишь в новость этой категории все оставалось. 

DLEHTML
8 лет назад
solen22
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

sergey89d
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
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sergey89d
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад