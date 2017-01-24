Циклические ссылки в DLE 11.0

Сайт на DLE 11.0. Нужно закрыть циклические ссылки в меню сайта, т.е. сделать так, чтобы когда находишься в этой категории она в меню не выводилась. Закрытие тегом [not-category="x"]...[/not-category] неподходит, т.к. тогда категорию не видно и в новостях.

Тег [not-catlist="1,2...."] текст [/not-catlist] то же не работает в main.tpl.

Нужно написать тег (отредактировать существующий) который бы позволил закрыть в main.tpl кусок html, если находишься в категории, но при этом если заходишь в новость этой категории все оставалось.