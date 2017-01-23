Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок139 просмотров

Доработка сайта сделан на WordPress шаблон AVADA.  

ТЗ после общения

WordPress
8 лет назад
Rudik57
Игорь 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров