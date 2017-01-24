Закодирован opencart, надо раскодировать

Проблема заключается в следующем: На сайте http://luch-ceramica.ru/ присутствует каталог товаров - http://luch-ceramica.ru/katalog/ . При переходе по ссылкам в левом сайдбаре ( напр. http://luch-ceramica.ru/katalog/Amadis-Fine-Tiles/ ) страницы очень долго загружаются. Есть мнение, что такие лаги на сайте ...