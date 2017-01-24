Закодирован opencart, надо раскодировать

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Есть сайт, прошлые подрядчики закодировали все файлы системы, надо раскодировать. На сайте FOPO (то чем кодировали) нужен код cipher key required для деобфускатирования (декодирования). самого кода нет. 

Opencart
8 лет назад
prodj91
33 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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