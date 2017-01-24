Проблема заключается в следующем: На сайте http://luch-ceramica.ru/ присутствует каталог товаров - http://luch-ceramica.ru/katalog/ . При переходе по ссылкам в левом сайдбаре ( напр. http://luch-ceramica.ru/katalog/Amadis-Fine-Tiles/ ) страницы очень долго загружаются. Есть мнение, что такие лаги на сайте ...
Закодирован opencart, надо раскодировать
Есть сайт, прошлые подрядчики закодировали все файлы системы, надо раскодировать. На сайте FOPO (то чем кодировали) нужен код cipher key required для деобфускатирования (декодирования). самого кода нет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 исполнителяЗавершен8 лет назад
На старом сайте установлен ОпенКарт 1.5. На новом сайте установили ocStore 2.1.0.2.1. И натянули шаблон ShopStore2 http://shop.octemplates.net/templates/shopstore2 Надо настроить этот шаблон и сделать внешний вид таким же, как на оригинале ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Есть большой сайт на WP (Около 2000 контентных страниц) и я хочу создать локальные версии сайта на др языках (Англ, испанский, немецкий и т.п.). Переведенные версии хочу располагаться на др ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо перенести рабочий сайт с drupal 6 на drupal 8. Сайт очень простой, никаких кастомных модулей и тем. Ссылка по запросу. Планируется переезжать в docker контейнеры и сразу хочется все сделать под docker в ...Завершен8 лет назад
Нужны небольшие правки по сайту на modx evoСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Нужно сделать на шаблоне сайт. Двиг MODx пишите сроки и стоимость. работа по безопасной сделке. ТЗ прикрепляю. Спасибо!Завершен8 лет назад
Приветствую, у нас есть сайт на Magento, нужные изменения домашней страницы смотрите вложение ("home", пример хидера). Установлена контактная форма с возможностью редактирования полей и т.д. - нужно сделать механизм ее открытия всплывающим окном посередине экрана ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходимо доработать сайт каталог на Joomla 2.5. ТЗ во вложении. Если есть вопросы, то пишите.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доработка сайта сделан на WordPress шаблон AVADA. ТЗ после общенияСистемы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Добрый день. Нужны небольшие правки на instant cms 1. Добавить слайдер можно обычным html и поставить туда 2 фото 2. Добавить текст под слайдером 3. Добавить справа от текста баннер (фотка с ...Завершен8 лет назад