Проблема заключается в следующем: На сайте http://luch-ceramica.ru/ присутствует каталог товаров - http://luch-ceramica.ru/katalog/ . При переходе по ссылкам в левом сайдбаре ( напр. http://luch-ceramica.ru/katalog/Amadis-Fine-Tiles/ ) страницы очень долго загружаются. Есть мнение, что такие лаги на сайте ...
Нужны небольшие правки по сайту на modx evo
Нужны небольшие правки по сайту на modx evo
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