Изменение страницы home сайта на cms Magento, доработка контакт формы

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Приветствую, у нас есть сайт на Magento, нужные изменения домашней страницы смотрите вложение ("home", пример хидера). Установлена контактная форма с возможностью редактирования полей и т.д. - нужно сделать механизм ее открытия всплывающим окном посередине экрана (смотрите вложение "пример контактной формы"), либо разработать аналогичную с таким функционалом. Сейчас форма позволяет прикрепить один файл за раз - необходимо реализовать возможность прикрепления нескольких файлов за раз. Исходник файлов формы могу предоставить. Нужна замена белого фона страницы - изображением. 

Magento
8 лет назад
windland
Антон 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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