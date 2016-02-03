windland

Антон Догот windland

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Flopsi
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
8 лет назад
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Точно поставленная задача, оплата своевременна Приятно сотрудничать
Работа сделана качественно и в срок. Всем рекомендую.
Ответный отзыв