Отредактировать проект в автокаде, существует план по озеленению и облагораживанию территории, в бюджет не уложились, поэтому нужно убрать лишнее. То есть просто удалить из проекта. Условно проект выглядит, как основная дорога с ответвлениями, некоторые ответвления ...