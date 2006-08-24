AUTOCAD отредактировать проект (удаление лишнего)

Отредактировать проект в автокаде, существует план по озеленению и облагораживанию территории, в бюджет не уложились, поэтому нужно убрать лишнее. То есть просто удалить из проекта. Условно проект выглядит, как основная дорога с ответвлениями, некоторые ответвления нужно удалить (четыре). В этом и весь смысл редактирования – просто удаление. Есть три файла, везде это нужно сделать. Удалить объекты: 13-14-15, их всего четыре – 13 две штуки (беседка), дороги ведущие к объектам – удалить полностью, чтобы оставалась только основная. Файлы вышлю. Не прикрепить.