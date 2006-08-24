Новогоднее украшение

Сделать из дневного фото ночное или подобрать красивое ночное фото

Украсить елку огнями, игрушками, гирляндами и поместить на ночном фоне.

На выходе два варианта дневной вид и ночной вид.

Уделять внимание мелким деталям и подсветке.

Украшаем каркас зеленой елки. Каркас елки без заднего фона есть.

Фон ночной елки залит такими белыми огнями

http://alnet.com.ua/forum/album_mod/upload/7417c69790d260e48bb0a3198ae70ce1.jpg

На белом фоне елки красные, яркие, не большие лампочки стробоскопов.

Так же на белом светящемся фоне елки небольшие вкрапления чуть более ярких белых лампочек, что бы световой фон елки смотрелся живее.

Все цвета игрушек и макушки в ночном варианте подсветки елки неон

Цвета: Оранжевый, Красный, Розовый или Фиолетовый

Часть игрушек ночью светиться часть нет.

Световые игрушки.

какие игрушки ночью горят какие нет в вложении.

Строгое соответствие рисунку не нужно, главное что бы конечная картинка красиво смотрелась, можно сказать сказочно.

Игрушки 1,2,4,7 ночью не светятся но имеют свой цвет. Цвет игрушек ночью виден минимально за счет того что фон елки светиться белым светом.

Игрушки 3,5,6 ночью светиться контур

Пример как светиться световой контур:

https://yt3.ggpht.com/-sRt5v-25bI8/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/iRnD-1CIgjU/s900-c-k-no/photo.jpg

или так

http://i.ytimg.com/vi/d9SCrpXN3EE/0.jpg

Пример как светяться яркие лампочки и стробоскопы.

http://estaticos02.elmundo.es/elmundo/imagenes/2006/08/24/1156425985_extras_ladillos_2_1.jpg

Игрушка №7 кристал не светящаяся

http://elkindom.ru/userfiles/image/galleri_igruchki/Kristall/DSC02759.jpg

Игрушка №7 если она Светящийся кристал

http://elkindom.ru/assets/gallery/68/1471.jpg

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