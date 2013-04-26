Простая анимация 3DS MAX

виды самого здания прикреплены к сайту, здание 3-х этажное. Фасад выполнен в пастельных цветах. размер участка, и другие вопросы при встрече.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно для готового проекта 3DS Max сделать простую анимацию.
Проект представляет собой детскую площадку, в анимации нужно её облететь камерой по кругу с приближением к объектам.
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