Простая анимация 3DS MAX

Ландшафтный дизайнЗакрыт4 заявки208 просмотров
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Нужно для готового проекта 3DS Max сделать простую анимацию.

Проект представляет собой детскую площадку, в анимации нужно её облететь камерой по кругу с приближением к объектам.

10 лет назад
fod
38 летСША
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
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