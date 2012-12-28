Доброго. Требуется ландшафтный участка 15 соток, на котором уже запроектирован дом 10 на 15. Обязательно портфолио!
3D-карта коттеджного поселка
Требуется создать 3D карту коттеджного поселка, в 2 улицы, на улицах 5 видов коттеджей.
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