Разработка ландшафтного дизайна дачного участка

$500
Ландшафтный дизайнЗакрыт2 заявки213 просмотров
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это диплом,а не реальный проект,срок-к 13 числу.

тема: Разработка ландшафтного дизайна дачного участка

на 5 планшетах размером 75Х55

Состоит из 3-х частей:

1.теоретическая

2.аналитическая(анализ)

3.практическая

60-70 страниц, не считая приложений, 14 шрифт, 1,5 интервал, нумерация вверху посередине

Введение (не более 3-х листов):

-актуальность

-цель

-задачи

-исходные материалы

Глава 1- пишется по каким-то источникам, ссылки на источники [1;4;18]

название публикации «ссылка на сайт»

Литература не менее 30 источников.

Глава 2. Объяснить логику своей мысли. Пояснить, почему такие материалы.

Приложения (согласно описанным аналогам), растительность в приложениях

Заключение: база для составления доклада, не читая работы 3-4 листа.

На планшетах: (в масштабе с размерами)

генплан (план помещений дома не нужно, только отметить на плане)

Пояснительная записка (что под каким номером)

дендроплан

схема освещения

схема покрытий

схема дренажной системы (водоотвод с участка)

МАФы

забер

перспектива участка

11 лет назад
olga_ol11
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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