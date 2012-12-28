ТЗ: Сделать 3 проекта клумб из однолетних цветов: рисунок, схема посадки, количество материала на 20 кв.м., расчет количества растений на 1 кв.м. Можно использовать фото из интернета. Подробности при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
это диплом,а не реальный проект,срок-к 13 числу.
тема: Разработка ландшафтного дизайна дачного участка
на 5 планшетах размером 75Х55
Состоит из 3-х частей:
1.теоретическая
2.аналитическая(анализ)
3.практическая
60-70 страниц, не считая приложений, 14 шрифт, 1,5 интервал, нумерация вверху посередине
Введение (не более 3-х листов):
-актуальность
-цель
-задачи
-исходные материалы
Глава 1- пишется по каким-то источникам, ссылки на источники [1;4;18]
название публикации «ссылка на сайт»
Литература не менее 30 источников.
Глава 2. Объяснить логику своей мысли. Пояснить, почему такие материалы.
Приложения (согласно описанным аналогам), растительность в приложениях
Заключение: база для составления доклада, не читая работы 3-4 листа.
На планшетах: (в масштабе с размерами)
генплан (план помещений дома не нужно, только отметить на плане)
Пояснительная записка (что под каким номером)
дендроплан
схема освещения
схема покрытий
схема дренажной системы (водоотвод с участка)
МАФы
забер
перспектива участка
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