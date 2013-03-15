Создание типовых проектов клумб

есть косметологический центр. гладкий фасад и надпись. необходимо облагородить участок перед ним.добавить заборчик и клумбы.
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ: Сделать 3 проекта клумб из однолетних цветов: рисунок, схема посадки, количество материала на 20 кв.м., расчет количества растений на 1 кв.м. Можно использовать фото из интернета. Подробности при переписке.
11 лет назад
Валентин Рыбак Valentin007
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
11 лет назад
$10
2 дня
Делает нормально работу и не дорого. Только нужно быть внимательным ко всем деталям иначе может не правильно понять вас. Но при расчете аргументам заказчика уступает. То есть адекватен.
Оплату получил, хоть и с существенной задержкой (которую мне объяснили как недоразумение) Настоятельно рекомендую брать с заказчика предоплату, и уточнять все до малейшей детали!!!
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