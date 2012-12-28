Дизайн детской площадки

Ландшафтный дизайнЗакрыт11 заявок244 просмотра
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Здравствуйте

есть чертеж детской площадки

нужно визуализировать его - качество как в примере

Этот рисунок пойдет в мэрию на утверждение

Можно брать готовые модели тренажеров, скамеек и т д

Пишите плиз стоимость и сроки

можно на почту [email protected]

11 лет назад
zuich
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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