Дизайн детской площадки

это диплом,а не реальный проект,срок-к 13 числу. тема: Разработка ландшафтного дизайна дачного участка на 5 планшетах размером 75Х55 Состоит из 3-х частей: 1.теоретическая 2.аналитическая(анализ) 3.практическая 60-70 страниц, не считая приложений, 14 шрифт, 1,5 интервал, нумерация вверху посередине Введение (не более 3-х листов): -актуальность -цель -задачи -исходные материалы Глава ...
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Здравствуйте
есть чертеж детской площадки
нужно визуализировать его - качество как в примере
Этот рисунок пойдет в мэрию на утверждение
Можно брать готовые модели тренажеров, скамеек и т д
Пишите плиз стоимость и сроки
можно на почту [email protected]
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