Doppelkeks

Алексей Хилько Doppelkeks

 
29 летУкраина/Черновцы
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
3d графика, дизайн, проектирование

Хилько Алексей

-Проектирование;

-Дизайн;

-Визуализация;

AutoCad, ArchiCad, 3ds Max, CorelDraw, Photoshop

AutoCADCorelDRAW3ds MaxArchiCADPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Drakulito
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Дизайн проект квартиры
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
cantaloup
Сергей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$250
9 баллов
9 лет назад
3D-модель дома- дорисовать
Все было выполнено в кратчайшие сроки, и надлежащего качества! Обращусь еще.
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Ответный отзыв
ketka
Елена 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать 3д дизайн интерьера домика
Надзвичайно чудова робота! Замовник дуже вимогливий, просив робити безліч правок - всі були виконанні бездоганно та замовник дуже задоволений результатом. Всім рекомендую працювати з цим по-справжньому талановитим професіоналом)
Дякую, Олено, за постійний "онлайн", конструктивну критику та позитивні враження від співпраці ) чекаю ще замовлень
Ответный отзыв
ExpoData
Павел 
55 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Рендер из 3D
Быстро, качественно. четко. Рекомендую.
Спасибо, Павел, за приятное сотрудничество Жду новых заказов!)))
Ответный отзыв
kasalapov
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Визуализация отдела в торговом центре по примеру
Очень понравилась работа, большое спасибо Алексею!
Четкое задание и своевременная оплата Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
2 отзыва
от $100
нет рейтинга
Архитектура зданий
1 отзыв
от $100
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
от $100
нет рейтинга