Портфолио
- Дизайн проект квартиры395 просмотров
- Коттедж370 просмотров
- Комплекс отдыха "Лагуна" Украина, Одесская область387 просмотров
- Кафе-бар "Ладья" Украина, г.Хотин994 просмотра
- Жилой дом635 просмотров
- Жилой дом704 просмотра
- Дизайн проект квартиры297 просмотров
- Дизайн и визуализация барной стойки1132 просмотра
- Проект реставрации сквера294 просмотра
- Проект реставрации площади288 просмотров
- Пресс-центр (проект)513 просмотров
- Пресс-центр (реализация)330 просмотров
Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$250
9 баллов
9 лет назад
Все было выполнено в кратчайшие сроки, и надлежащего качества! Обращусь еще.
$70
10 баллов
10 лет назад
Надзвичайно чудова робота! Замовник дуже вимогливий, просив робити безліч правок - всі були виконанні бездоганно та замовник дуже задоволений результатом. Всім рекомендую працювати з цим по-справжньому талановитим професіоналом)
Ответный отзыв
Дякую, Олено, за постійний "онлайн", конструктивну критику та позитивні враження від співпраці ) чекаю ще замовлень
$300
10 баллов
10 лет назад
Быстро, качественно. четко. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо, Павел, за приятное сотрудничество Жду новых заказов!)))
$100
10 баллов
10 лет назад
Очень понравилась работа, большое спасибо Алексею!
Ответный отзыв
Четкое задание и своевременная оплата Рекомендую к сотрудничеству
Интерьеры и Экстерьеры
2 отзыва
от $100
нет рейтинга
Архитектура зданий
1 отзыв
от $100
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
от $100
нет рейтинга