Рендер из 3D

$300
3D-графикаЗавершен11 заявок405 просмотров
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Есть файл 3ds с объектом новостройки, нужно добавить траву, зеленые насаждения и небо, текстуры стен, поставить свет.В итоге нарендерить 20 изображений фасада. Если исходный файл не подходит, сделать объекту визуализацию. Файлы прикреплены. Смотрите. Задавайте вопросы по существу. Бюджет есть.

11 лет назад
ExpoData
Павел 
55 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Doppelkeks
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$300
5 дней
Быстро, качественно. четко. Рекомендую.
Спасибо, Павел, за приятное сотрудничество Жду новых заказов!)))
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