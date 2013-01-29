Нарисовать 12 иллюстраций

Цель сделать картинки для прайса по перилам из нержавеющей стали.

Необходимо ris1 выполнить в виде fencing2 и obraztsi08 + увеличенный вариант zoom1. Дальше я выберу один вариант в качестве шаблона.

Требование- перила из нержавейки, поэтому необходима реалистичность (имеется в виду передать на картинке зеркальность нержавейки)

Остальные картинки будут по подобию шаблона ris1.