Персонажи в 3D

Ищу МОДЕЛЕРА для создания нескольких персонажей в 3D (middle poly – не больше 70 000 полигонов) для использования в 3D конструкторе. Нужно сделать каждый персонаж в нескольких позах, а также сделать несколько аксессуаров для них. Присылайте ссылки на портфолио и примерные расценки на работы, чтобы получить ТЗ. С агентствами не работаю.