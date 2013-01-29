Нужна 3D обложка для электронной книги

3D-графикаЗакрытнет заявок124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать красивую 3D обложку для электронной книги, которая будет даваться за подписку.

Все подробности в прикрепленном ТЗ.

Оплата - бартер.

Сделанную обложку вы можете разместить в своем портфолио + с меня отзыв за вашу работу.

11 лет назад
Prism86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Адаптация 3d-модели чашки

    $50

    задача - размещение online модели чашки на сервисе sketchfab.com требуется переделать модель чашки из max в 3ds, внутреннее дно сделать выгнутым, как в бокалах (сейчас оно плоское), поработать с прозрачностью, выложить на sketchfab.com должно красиво ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перерисовать фотографию в мультяшку

    $10

    Здравствуйте. Имеются фотографии человека. Необходимо нарисовать 1) мультяшный анимэ вариант человека. 2) карикатуру на этого человека. его любимые увлечения отобразить на одном рисунке в шутливой форме. не обычными карандашами, всё должно быть в компьютерной графике. ~10$ за рисунок. желательно иметь ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Анимация персонажа

    Здравствуйте,необходимо сделать достаточно простую анимацию. 3 сцены по 10 сек. Есть готовая модель в Максе. Более подробная анимация в TZ. После выбора исполнителя – кину сам файл. Спасибо и жду ваших предложений.

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3D-визуализация кухни и ванной

    Добрый день, уважаемые коллеги! Необходимо визуализировать в 3D ванную и кухню, примеры прилагаются. Визуализации необходимы для дальнейшего использования в полиграфии, на сайте и т.д. Всего будет 8 макетов. Ждем Ваших предложений по стоимости и срокам. ...

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Стильные 3d кнопки под наклоном

    $30

    Сайт бизнес-каталог «Компании Украины» uacompany.smartdesign.by. — главная и 6 рубрик. Даю вариант примерный. Хочется увидеть стильное решение , наклон, проекция, фон самой кнопки. Утверждаем вид. Накладываем 6 тематичных пиктограмм с определенными цветами. Варианты предоставлять ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн обложки для видео-курса

    Добрый день! Есть дизайн обложки dvd-курса: http://internet-zadanie.ru/img/dvd.jpg Мне сейчас нужна следующая обложка - "Бизнес на рерайтинге" т.е. это тоже курс по печатанию текстов, только уже с точки зрения бизнеса - т.е. как делать это чужими руками. Хотел узнать, сможете ли ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимированные 3D иконки

    Анимированные 3D иконки Работа по 3D элементарная: 1)Находите готовые модели из моего списка, в сети почти все есть 2) делаете очень короткую анимацию (28 кадров) 3) Делаете рендер 4) высылаете мне рендер и заказчик утверждает иконки 5) после ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать 3D модель по описанию.

    Нужно смоделировать робота по следующей схеме: - колесное круглое основание с 2 ведущими и одним поворотным колесом сзади - высокий, довольно узкий корпус круглого сечения или прямоугольного со скругленными углами - корпус сужается от основания к верхней части - ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип Леденец

    Нужна заставка на сайт ledenets.msk.ru прикольная, 3D, сайт категории joomla версия 1.5 ,

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад