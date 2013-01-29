Нужна 3D обложка для электронной книги

задача - размещение online модели чашки на сервисе sketchfab.com требуется переделать модель чашки из max в 3ds, внутреннее дно сделать выгнутым, как в бокалах (сейчас оно плоское), поработать с прозрачностью, выложить на sketchfab.com должно красиво ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать красивую 3D обложку для электронной книги, которая будет даваться за подписку.
Все подробности в прикрепленном ТЗ.
Оплата - бартер.
Сделанную обложку вы можете разместить в своем портфолио + с меня отзыв за вашу работу.
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