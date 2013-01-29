3D упаковка продукта

задача - размещение online модели чашки на сервисе sketchfab.com требуется переделать модель чашки из max в 3ds, внутреннее дно сделать выгнутым, как в бокалах (сейчас оно плоское), поработать с прозрачностью, выложить на sketchfab.com должно красиво ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
3D вид
- верх
- бок
- низ
Цвет
- пастельный зеленый
- пастельный оранжевый
То есть одинаковые модели но разных цветов. Должно получится 6 моделей и 2 цвета.
Этикетка на верху моделей фольгированная со структурой (произвольная), цвет серебро.
На этикетке надпись на зеленой версии - Имбирь маринованный.
На оранжевой - Соевый соус.
Цвет надписи под цвет упаковки, надпись как нибудь должна быть оформлена. Шрифт произвольный. Свои варианты оформления этикетки ОЧЕНЬ приветствуются.
Вид упаковки прилагается. Все файлы разработки должны быть приложены. Оплата WMR или личная встреча в офисе.
- Похожие заказы
- $503D-графика5 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу МОДЕЛЕРА для создания нескольких персонажей в 3D (middle poly – не больше 70 000 полигонов) для использования в 3D конструкторе. Нужно сделать каждый персонаж в нескольких позах, а также сделать несколько аксессуаров ...3D-графика7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать красивую 3D обложку для электронной книги, которая будет даваться за подписку. Все подробности в прикрепленном ТЗ. Оплата - бартер. Сделанную обложку вы можете разместить в своем портфолио + с меня отзыв за вашу работу.3D-графиканет заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Здравствуйте. Имеются фотографии человека. Необходимо нарисовать 1) мультяшный анимэ вариант человека. 2) карикатуру на этого человека. его любимые увлечения отобразить на одном рисунке в шутливой форме. не обычными карандашами, всё должно быть в компьютерной графике. ~10$ за рисунок. желательно иметь ...3D-графика1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте,необходимо сделать достаточно простую анимацию. 3 сцены по 10 сек. Есть готовая модель в Максе. Более подробная анимация в TZ. После выбора исполнителя – кину сам файл. Спасибо и жду ваших предложений.3D-графиканет заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, уважаемые коллеги! Необходимо визуализировать в 3D ванную и кухню, примеры прилагаются. Визуализации необходимы для дальнейшего использования в полиграфии, на сайте и т.д. Всего будет 8 макетов. Ждем Ваших предложений по стоимости и срокам. ...3D-графика16 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайту интернет магазина нужен дизайн меню как у http://www.sikorsky.com Тематика сварочное оборудование и запчасти.3D-графика7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Сайт бизнес-каталог «Компании Украины» uacompany.smartdesign.by. — главная и 6 рубрик. Даю вариант примерный. Хочется увидеть стильное решение , наклон, проекция, фон самой кнопки. Утверждаем вид. Накладываем 6 тематичных пиктограмм с определенными цветами. Варианты предоставлять ...3D-графика3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Есть дизайн обложки dvd-курса: http://internet-zadanie.ru/img/dvd.jpg Мне сейчас нужна следующая обложка - "Бизнес на рерайтинге" т.е. это тоже курс по печатанию текстов, только уже с точки зрения бизнеса - т.е. как делать это чужими руками. Хотел узнать, сможете ли ...3D-графика4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Анимированные 3D иконки Работа по 3D элементарная: 1)Находите готовые модели из моего списка, в сети почти все есть 2) делаете очень короткую анимацию (28 кадров) 3) Делаете рендер 4) высылаете мне рендер и заказчик утверждает иконки 5) после ...3D-графика1 исполнительЗавершен11 лет назад