3D упаковка продукта

3D вид

- верх

- бок

- низ

Цвет

- пастельный зеленый

- пастельный оранжевый

То есть одинаковые модели но разных цветов. Должно получится 6 моделей и 2 цвета.

Этикетка на верху моделей фольгированная со структурой (произвольная), цвет серебро.

На этикетке надпись на зеленой версии - Имбирь маринованный.

На оранжевой - Соевый соус.

Цвет надписи под цвет упаковки, надпись как нибудь должна быть оформлена. Шрифт произвольный. Свои варианты оформления этикетки ОЧЕНЬ приветствуются.

Вид упаковки прилагается. Все файлы разработки должны быть приложены. Оплата WMR или личная встреча в офисе.