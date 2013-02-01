Необходимо обновить дизайн, структуру и систему управления сайтом. Есть работающий сайт (www.perila.dp.ua), есть незавершенный шаблон, на основании которого планировалось обновлять сайт - все на Joomla. Необходимо доработать дизайн, и по согласованному дизайну написать ...