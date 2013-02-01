perila

Александр perila

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка дизайна и структуры сайта

    Необходимо обновить дизайн, структуру и систему управления сайтом. Есть работающий сайт (www.perila.dp.ua), есть незавершенный шаблон, на основании которого планировалось обновлять сайт - все на Joomla. Необходимо доработать дизайн, и по согласованному дизайну написать ...

    Joomla
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать сайт на Joomla

    Сайт создан на основании шаблона. Его нужно почистить от мусора, выполнить оптимизацию. Доработать некоторые разделы сайта. Рассмотрю возможность переноса сайта на новую версию Jomla или натновый шаблон Сайт www.perila.dp.ua Выполнил ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать 12 иллюстраций

    Цель сделать картинки для прайса по перилам из нержавеющей стали. Необходимо ris1 выполнить в виде fencing2 и obraztsi08 + увеличенный вариант zoom1. Дальше я выберу один вариант в качестве шаблона. ...

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад