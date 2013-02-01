Необходимо обновить дизайн, структуру и систему управления сайтом. Есть работающий сайт (www.perila.dp.ua), есть незавершенный шаблон, на основании которого планировалось обновлять сайт - все на Joomla. Необходимо доработать дизайн, и по согласованному дизайну написать ...
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сайт создан на основании шаблона. Его нужно почистить от мусора, выполнить оптимизацию. Доработать некоторые разделы сайта. Рассмотрю возможность переноса сайта на новую версию Jomla или натновый шаблон Сайт www.perila.dp.ua Выполнил ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад
Цель сделать картинки для прайса по перилам из нержавеющей стали. Необходимо ris1 выполнить в виде fencing2 и obraztsi08 + увеличенный вариант zoom1. Дальше я выберу один вариант в качестве шаблона. ...3D-графика12 заявокЗакрыт12 лет назад
Существующий сайт www.perila.dp.ua перенести на шаблон S5 Portfolio для Joomla с переработкой отдельных разделов сайтаСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт12 лет назад