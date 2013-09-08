Доработка дизайна и структуры сайта

Необходимо создать дизайн для фермерского хозяйства Бриф есть Просьба не беспокоить меня в личке и скайпе Пишите все сюда( я закрываю от всех ваши предложения) Граждане начинающие - прошу меня тоже не беспокоить! Вы должны рисовать сайты коммерческие и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо обновить дизайн, структуру и систему управления сайтом.
Есть работающий сайт (www.perila.dp.ua), есть незавершенный шаблон, на основании которого планировалось обновлять сайт - все на Joomla.
Необходимо доработать дизайн, и по согласованному дизайну написать сайт.
ТЗ во вложениях.
Оплата поэтапная
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