Доработка дизайна и структуры сайта

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки140 просмотров
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Необходимо обновить дизайн, структуру и систему управления сайтом.

Есть работающий сайт (www.perila.dp.ua), есть незавершенный шаблон, на основании которого планировалось обновлять сайт - все на Joomla.

Необходимо доработать дизайн, и по согласованному дизайну написать сайт.

ТЗ во вложениях.

Оплата поэтапная

10 лет назад
perila
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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