Необходимо провести ре-дизайн сайта ilyinka3.ru. Интересуют услуги опытного специалиста. Заинтересованным лицам вышлю подробное техническое задание. Срок исполнения заказа - 1 неделя. В настоящее время сайт выполнен на modex. Указанная сумма подразумевает сдачу сайта под ключ. Можно разбить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн продающей страницы.
Есть русскоязычный сайт (с него мало что получится взять, так как в перспективе и его будем переделывать), для него нужно сделать отдельный презентационный сайт с магазином принимающим оплату PayPal ориентированный на Европу, базовый язык - английский. Всего 3 товара (точнее продажа 3-х курсов).
Тематика: наклейки для ногтей (маникюрное дело)
Страницы: главная (на ней общее описание и 3 продаваемых товара), текстовая страничка и возможно страница подробного описания товара/курса.
По стилю дизайн нужен как http://www.apple.com/iphone/ (не копия!)
То есть чистый, продуманный/удобный и приятный дизайн.
Бюджет: до 100$ включительно
Обязательно показывайте похожие работы из портфолио.
пс. Если сработаемся, буду давать разные проекты. Интересует стиль минимализма, информационный дизайн (чистый и продуманный дизайн)
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