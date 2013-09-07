Нужен дизайн продающей страницы.

Есть русскоязычный сайт (с него мало что получится взять, так как в перспективе и его будем переделывать), для него нужно сделать отдельный презентационный сайт с магазином принимающим оплату PayPal ориентированный на Европу, базовый язык - английский. Всего 3 товара (точнее продажа 3-х курсов).

Тематика: наклейки для ногтей (маникюрное дело)

Страницы: главная (на ней общее описание и 3 продаваемых товара), текстовая страничка и возможно страница подробного описания товара/курса.

По стилю дизайн нужен как http://www.apple.com/iphone/ (не копия!)

То есть чистый, продуманный/удобный и приятный дизайн.

Бюджет: до 100$ включительно

Обязательно показывайте похожие работы из портфолио.

пс. Если сработаемся, буду давать разные проекты. Интересует стиль минимализма, информационный дизайн (чистый и продуманный дизайн)