Макет для нового раздела на сайте

Необходимо провести ре-дизайн сайта ilyinka3.ru. Интересуют услуги опытного специалиста. Заинтересованным лицам вышлю подробное техническое задание. Срок исполнения заказа - 1 неделя. В настоящее время сайт выполнен на modex. Указанная сумма подразумевает сдачу сайта под ключ. Можно разбить ...
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Нужен новый раздел на сайте. Переделывать будем 3 страницы на базе существующего уже раздела http://megaparty.ru/megaparty.html
Правки:
На первой странице:
1. сменить название на "Все для свадьбы". Перед названием добавить логотип в виде колечек, примерно как тут логотип тв http://megaparty.ru/video.html
2. сменить фото для 6 категорий
3. после категорий добавить блок "лучше публикации" с миниатюрами
На второй странице при нажатии на категорию:
4. поправить вертикальную миниатюру на горизонтальную
На странице с контентом:
5. в конце текста добавить кнопки соц.сетей + похожие публикации - пример покажу, кнопки рисовать не надо будет
нужно сделать все качественно, приятно для глаза, внимание к мелочам
более подробно тз обсудим в скайпе
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