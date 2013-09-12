Макет для нового раздела на сайте

Дизайн сайтовЗавершен5 заявок222 просмотра
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Нужен новый раздел на сайте. Переделывать будем 3 страницы на базе существующего уже раздела http://megaparty.ru/megaparty.html

Правки:

На первой странице:

1. сменить название на "Все для свадьбы". Перед названием добавить логотип в виде колечек, примерно как тут логотип тв http://megaparty.ru/video.html

2. сменить фото для 6 категорий

3. после категорий добавить блок "лучше публикации" с миниатюрами

На второй странице при нажатии на категорию:

4. поправить вертикальную миниатюру на горизонтальную

На странице с контентом:

5. в конце текста добавить кнопки соц.сетей + похожие публикации - пример покажу, кнопки рисовать не надо будет

нужно сделать все качественно, приятно для глаза, внимание к мелочам

более подробно тз обсудим в скайпе

10 лет назад
bjunior
41 годСША
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Mochulskiy
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$40
2 дня
Константин с задачей справился. Все просьбы были учтены. Спасибо.
Анатолий отличный заказчик. Все четко и по сути. Оплата сразу же после работы. Рекомендую!
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