Макет для нового раздела на сайте

Нужен новый раздел на сайте. Переделывать будем 3 страницы на базе существующего уже раздела http://megaparty.ru/megaparty.html

Правки:

На первой странице:

1. сменить название на "Все для свадьбы". Перед названием добавить логотип в виде колечек, примерно как тут логотип тв http://megaparty.ru/video.html

2. сменить фото для 6 категорий

3. после категорий добавить блок "лучше публикации" с миниатюрами

На второй странице при нажатии на категорию:

4. поправить вертикальную миниатюру на горизонтальную

На странице с контентом:

5. в конце текста добавить кнопки соц.сетей + похожие публикации - пример покажу, кнопки рисовать не надо будет

нужно сделать все качественно, приятно для глаза, внимание к мелочам

более подробно тз обсудим в скайпе