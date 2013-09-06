Шаблон на MailChimp + коммерческое предложение

Заказчик - студия дизайна и визуализации.В стиле компании необходимо сделать шаблон для рассылки. Если вы можете взяться за такую работу, то за какую сумму и в какие сроки сможете выполнить? Логотип, контакты и т.д. вышлю. Также интересует вопрос копирайтинга. Какова будет стоимость разработки коммерческого предложения? Желательно все приобрести у одного фрилансера.