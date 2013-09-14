Дизайн сайта типографии

$80
Дизайн сайтовЗавершен25 заявок240 просмотров
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Добрый день!

Требуется сделать дизайн для сайта типографии.

срок 7 дней. но лучше раньше.

бюджет долларов 80

подробное ТЗ исполнителю

Дизайн сайта
10 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lovegirlro
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$80
3 дня
Все очень понравилось! Росина сделала все очень быстро, и оперативно внесла все правки. Качество дизайна тоже на высоте! В общем я доволен сотрудничеством. рекомендую!
Очень довольна сотрудничеством! Четко поставлена задача и требования С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!
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