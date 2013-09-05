Шаблон для сайта на Joomla 2.5 + K2

Нужно разработать шаблон для сайта туристической тематики и настроить компонент К2 (каталог).

Дизайн должен быть лаконичный, современный, не кричащий и выполнен в серо-бело-голубых тонах.

В общем, чтобы не много графики, это все же будет каталог и хотелось бы, чтобы он был красивый и удобный.

Что касается компонента К2, то на нем будет создан каталог отелей и экскурсий, комментарии к ним, фотоальбом и т.д.

Все компоненты, модули, плагины есть, в т.ч. платные.

Подробно можно поговорить по скайпу, емейлу или icq.