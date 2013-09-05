Здравствуйте! Нужен дизайн для одностраничного сайта. Есть ТЗ и пример желаемого результата. Предлагайте сроки выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо изменить дизайн сайта. Редизайн существующего сайта, состоящего из 5 страниц.
Страницы - Конакты, новости, галерея, о нас, главная. Русский и английский язык.
Тематика- авиация
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