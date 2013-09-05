Дизайн сайтов

Здравствуйте! Нужен дизайн для одностраничного сайта. Есть ТЗ и пример желаемого результата. Предлагайте сроки выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужен дизайн блога под движок ворд пресс....
Заинтересовало? Пиши....
Указать сроки, стоимость обезательно.....
Остальное при переписки......
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