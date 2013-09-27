Дизайн одностраничного сайта

Если кому нужно очень быстро и креативно обращайтесь к Вадиму! Ему не нужно много объяснять, 95% выполненной работы уже в первом предложенном варианте и это за один день! Адекватный, доброжелательный в общении. 10 с плюсом! Спасибо!