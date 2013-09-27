Дизайн одностраничного сайта

$80
Дизайн сайтовЗавершен38 заявок336 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен дизайн для одностраничного сайта. Есть ТЗ и пример желаемого результата. Предлагайте сроки выполнения.

10 лет назад
YourKa
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
TOPSECRET
Вадим 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$130
1 день
Если кому нужно очень быстро и креативно обращайтесь к Вадиму! Ему не нужно много объяснять, 95% выполненной работы уже в первом предложенном варианте и это за один день! Адекватный, доброжелательный в общении. 10 с плюсом! Спасибо!
Юрий очень хороший заказчик, подробное ТЗ, комментарии по ходу работы четкие и понятные. С оплатой все очень быстро и без задержек. Спасибо Вам за проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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