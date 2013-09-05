Дизайн сайта по туризму

Нужен лёгкий "воздушный " хедер для сайта знакомств в светло-зелёных тонах Размеры: Высота - 190 px Ширина - 1500 px
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо отрисовать несколько макетов по эскизам:
1. Главная страница (меню, слайдер, фото, текст, иконки)
2. Новости.
3. Подробная Новости.
4. Оформление списка стран.
5. Подробная страница страны.
Для каждой страницы будет подготовлен отдельный эскиз, на котором будет показано расположение основных элементов.
Более подробную информацию готов предоставить в личке или по почте.
Прошу указывать цену за дизайн главной страницы и внутренних страниц, а также приблизительные сроки выполнения.
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