Дизайн сайта по туризму

Дизайн сайтовЗакрыт46 заявок208 просмотров
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Добрый день!

Необходимо отрисовать несколько макетов по эскизам:

1. Главная страница (меню, слайдер, фото, текст, иконки)

2. Новости.

3. Подробная Новости.

4. Оформление списка стран.

5. Подробная страница страны.

Для каждой страницы будет подготовлен отдельный эскиз, на котором будет показано расположение основных элементов.

Более подробную информацию готов предоставить в личке или по почте.

Прошу указывать цену за дизайн главной страницы и внутренних страниц, а также приблизительные сроки выполнения.

Дизайн сайта
10 лет назад
HBB2
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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