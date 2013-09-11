Хедер для сайта знакомств

Работы - мелкие правки, которые требуется оперативно реализовывать. Прошу указать свои цены с фиксированной оплатой в месяц. (приоритет самым минимальным по бюджету исполнителям) Пишите так же свои скайпы для связи, так как все обсуждение там. Так же можем ...