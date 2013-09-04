Доработать дизайн шапки сайта

$20
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки915 просмотров
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#1$20

Доработать дизайн шапки сайта http://hydrogencreatorru.153.com1.ru/shr этот дизайн будет вместо http://shr.su/

Хочется чтобы выглядело более современно, лаконично, возможно использование фоновых изображений

Меню трогать не обязательно, разве что предложить другой цвет и шрифт, но в целом так устраивает.

10 лет назад
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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