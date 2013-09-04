Доработать дизайн шапки сайта

Есть макет (в приложении) с шириной 960 пикселей. Его надо переделать под 1200. Сейчас смотрится вот так http://mirtkani.webjoomla.ru/, а надо вот такой ширины - http://mirtkani.net/ Все текущие рисунки, цвета, позиции, шрифты и модули утвержденные. ПСД вышлю выбранному ...